BVB: Macias äußert sich zu Gerüchten, Trainer dementiert Bellingham-Einigung - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Birmingham-Trainer Clotet dementiert eine Einigung mit Jude Bellingham. Derweil äußerte sich Jose Macias zu den Dortmund-Gerüchten. Alle BVB-News.

treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Personell könnte der BVB-Kader in Kürze durch das englische Talent Jude Bellingham bereichert werden. Dessen Trainer dementierte eine Einigung mit den Schwarz-Gelben jedoch vorerst.

Derweil wird aus berichtet, dass die BVB-Klubführung in jüngster Vergangenheit den ehemaligen Juventus-Trainer Massimiliano Allegri bezüglich einer Zusammenarbeit kontaktiert haben soll.

Außerdem äußerte sich der mexikanische Stürmer Jose Macias über die Gerüchte um ein Interesse aus Dortmund und zeigte sich offen für einen Wechsel in die . Und: Erling Haaland erhält eine neue Rückennummer.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Samstag findet Ihr hier.

Jose Macias äußert sich zu BVB-Gerüchten: "Natürlich eine Option, nach zu gehen"

Stürmer Jose Macias von Deportivo Guadalajara hat sich zu den Gerüchten um ein angebliches Interesse von Borussia Dortmund geäußert. Der mexikanische Nationalspieler wird schon seit geraumer Zeit mit dem BVB in Verbindung gebracht und soll auch bei auf der Liste stehen.

Im Interview mit transfermarkt.de gab Macias einen Wechsel nach Europa als sein persönliches Ziel aus. So sei es "natürlich kein Geheimnis, dass ich auf dem allerhöchsten Niveau spielen möchte und auf der Welt ist das, denke ich, derzeit in Europa der Fall. Ich bin davon nicht besessen - ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass ich überall und mit den Besten spielen kann."

Er fügte hinzu: "Ich hoffe, dass ich dieses Ziel lieber früher als später erreichen werde." Dabei könne er sich gut vorstellen, in der Bundesliga zu spielen. Macias erklärte: "Der Fußball ist sehr schnell und dynamisch mit tollen Teams und Spielern. Und natürlich wäre es eine Option, nach Deutschland zu gehen - genau wie überall, wo man mir zutraut, zu helfen."

Angesprochen auf das angebliche Interesse von Real Sociedad und dem BVB sagt er zudem: "Ich bin hier in mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Unabhängig von diesen Teams wäre es mir immer eine Ehre in einem Klub zu spielen, der sich für mich interessiert, und ich würde mich für die Farben und die Menschen, die sie repräsentieren, zerreißen."

Macias ist in Guadalajara geboren und wurde in der Jugend von Chivas ausgebildet. Im vergangenen Jahr spielte der 20-Jährige leihweise beim Club Leon, wo er sich in der Startformation etablierte. Nach seiner Rückkehr zu Chivas im Januar erzielte er vier Tore in acht Partien, ehe die Liga MX aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.

BVB: Erling Haaland trägt künftig die Rückennummer 9

Stürmerstar Erling Haaland trägt bei Borussia Dortmund kommende Saison die Rückennummer 9 anstatt wie bisher die 17. Das gab der BVB am Freitag offiziell bekannt.

Indes erhalten auch Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou und Rechtsverteidiger Mateu Morey neue Rückennummern. Zagadou trägt künftig die 5 statt der 2, Morey gibt die 22 ab und übernimmt die 2.

BVB: Birmingham-Trainer Clotet dementiert Einigung mit Jude Bellingham

Trainer Pep Clotet vom englischen Zweitligisten Birmingham City erwartet einen Abgang von Talent Jude Bellingham. Eine Einigung mit Bundesligist Borussia Dortmund dementierte er dabei jedoch. Zuletzt war berichtet worden, dass der 17-Jährige für 23 Millionen Euro zum BVB wechseln soll und dort einen Fünfjahresvertrag erhält.

Vor dem -Duell mit gegen Fulham sagte Clotet zu den Gerüchten: "Es gibt kein Update, ich weiß, dass in letzter Zeit viel spekuliert wurde - aber es gibt nichts."

Von einem möglichen Transfer erwarte der Spanier dennoch hohe Einnahmen. "Er hat einen enormen zukünftigen Wert. Natürlich erwarte ich, dass er möglicherweise der wertvollste Spieler sein wird, den ich jemals entwickelt habe - und ich habe viele entwickelt", betonte Clotet und führte aus: "Ich erwarte, dass es finanziell eine wirklich gute Sache für den Verein ist. Das ist natürlich eine Seite des Geschäfts, die nicht meine Seite ist.

BVB erhielt wohl Absage von Ex-Juve-Coach Allegri

Borussia Dortmund hat offenbar eine Absage vom ehemaligen Juventus-Trainer Massimiliano Allegri erhalten. Das berichtet Sky Italia.

Dem Bericht zufolge habe die BVB-Klubführung den Italiener bezüglich einer etwaigen Zusammenarbeit kontaktiert, der 52-Jährige habe jedoch abgelehnt. Zu welchem Zeitpunkt die Kontaktaufnahme stattgefunden haben soll, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

Allegri war zuletzt zwischen 2014 und 2019 bei tätig und gewann mit den Bianconeri unter anderem fünf Meistertitel in Folge. Nach seinem Abschied legte er ein Sabbatjahr ein.

