Borussia Dortmund trifft im Supercup auf den FC Bayern und nach seiner Auftakt-Gala gibt es Neuigkeiten zu Erling Haaland. Alle News zum BVB heute.

Borussia Dortmund am Dienstag, dem Tag des Duells mit dem FC Bayern im Supercup . Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

🎙 Marco #Rose über @axelwitsel28 : "Neben Axel gibt es noch #Papadopoulos als Lösung, er macht es bis hierhin auch hervorragend. Axel kommt von der EM, hat erst eineinhalb Wochen trainiert, sein Körper zeigt auch eine Reaktion. Wir werden sehen, was für morgen möglich ist." pic.twitter.com/9uK8x7RMrD — Borussia Dortmund (@BVB) August 16, 2021

BVB-Trainer Rose heiß auf die Bayern - Hazard und Co. fallen aus

DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund will im Supercup gegen den Dauermeister Bayern München am Dienstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) Zeichen setzen. "Jedes Spiel kann ein Fingerzeig sein. Das ist ein Prestigeduell, das wir sehr ernst nehmen", sagte Trainer Marco Rose am Montag: "Wir wollen zeigen, dass wir da sind und bereit für die Saison."

Thorgan Hazard wird dabei nicht helfen können. Der belgische Nationalspieler klagt nach dem Sieg über Eintracht Frankfurt (5:2) über Schmerzen am Knöchel. "Wir werden schauen, was da nicht so ist, wie es sein soll", sagte Rose. "Wir hatten wenig Regeneration und eigentlich keine Möglichkeit, nach unserem Saisonauftakt am Samstag zu trainieren."

Unabhängig vom Supercup-Ausgang will der neue Trainer den Fokus auf die Konstanz legen. "22. Mai, letzter Spieltag, irgendwann das Pokalfinale in Berlin - bis dahin liegen viele Aufgaben vor uns. Als Trainer ist es wichtig, Nachhaltigkeit reinzubringen", betonte er. Dennoch werde der BVB "um diesen Titel kämpfen".

Innenverteidiger Mats Hummels und Linksverteidiger Raphael Guerreiro sind weiterhin nicht im Mannschaftstraining. Rose berichtete aber von positiven Signalen, möglicherweise bereits für das Liga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag. Bei Emre Can hofft Rose, "dass er bald wieder da ist".

BVB: Ausstiegsklausel von Erling Haaland bei Borussia Dortmund kann offenbar ansteigen

Erling Haalands Ausstiegsklauseln bei Borussia Dortmund im kommenden Sommer liegt offenbar doch nicht bei fixen 75 Millionen Euro, sondern könnte erfolgsabhängig auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Das berichtet Sport1 ohne Bezug zu nehmen auf die exakten Voraussetzungen für diesen Fall.

Haaland steht noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag, darf den Klub 2022 aber für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Einen Wechsel noch in diesem Sommer schlossen die Verantwortungsträger aus. Zuletzt wurde der 21-jährige Stürmer aus Norwegen mit fast jedem europäischen Topklub in Verbindung gebracht.

Beim 5:2-Sieg am ersten Bundesligaspieltag gegen Eintracht Frankfurt steuerte Haaland zwei Tore und zwei Assists bei.

Supercup live: Wer zeigt / überträgt den BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM?

Im Supercup kommt es wieder einmal zum Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Der Anstoß erfolgt am Dienstag um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Die Begegnung zwischen dem BVB und dem FCB hat sich in den vergangenen Jahren zum deutschen Klassiker entwickelt, besonders auffällig wird dies beim Blick auf den Supercup. Seit der Wiedergeburt des Wettbewerbs im Jahr 2010 stehen sich beide Teams bereits zum achten Mal gegenüber.

Das Spiel zwischen dem amtierenden Meister und dem amtierenden Pokalsieger war zuletzt oft die Begegnung zwischen Doublegewinner und Vizemeister. Gewinnt eine Mannschaft beide Titel - was des Öfteren der Fall war -, rückt nämlich der Tabellenzweite nach. In diesem Jahr ist das aber nicht nötig. Während die Bayern ihren 31. Meistertitel perfekt machten, gewann der BVB das Pokalfinale gegen RB Leipzig.

BVB: Thomas Delaney kurz vor Wechsel zum FC Sevilla?

Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Borussia Dortmund steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Sevilla.

Wie der dänische TV-Sender TV2 berichtet, ist Delaney schon in der andalusischen Provinzhauptstadt gelandet. Dem Bericht zufolge seien zwischen den beiden Vereinen nur noch Formalitäten zu klären, ehe der Transfer noch in dieser Woche verkündet wird.

BVB-Trainer Marco Rose hielt sich auf der Pressekonferenz vor dem Supercup gegen den FC Bayern bei der Personalie Delaney noch bedeckt: "Thomas ist Spieler vom BVB und die Gerüchte kommentieren wir ungern. In dem Fall kann ich sagen, dass bei mir in keiner Form irgendetwas angekommen ist und dementsprechend gibt es dazu auch nichts zu sagen."

