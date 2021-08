BVB, News und Gerüchte: Reus spricht über DFB-Zukunft, Haaland "hatte Gänsehaut" - alles zur Borussia heute

Borussia Dortmund ist mit einem spektakulären Sieg gegen Eintracht Frankfurt in die Saison gestartet. Alle News zum BVB am Tag nach dem 1. Spieltag.

BVB-Kapitän Reus will zurück in die Nationalmannschaft: "Natürlich habe ich Lust"

Marco Reus steht der deutschen Nationalmannschaft nach seiner Absage für die Europameisterschaft wieder zur Verfügung. Das erklärte der Kapitän von Borussia Dortmund nach dem 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

"Natürliche habe ich Lust", sagte der 32-Jährige nach seinem überzeugenden Auftritt beim Bundesligastart des BVB bei Sky . Mit Neu-Bundestrainer Hansi Flick werde er "sicherlich Kontakt" haben, führte Reus aus: "In den nächsten Wochen stehen ja Länderspiele an. Es ist immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen."

Flick hatte den Offensivmann bereits bei seiner offiziellen Vorstellung als Nachfolger von Joachim Löw am vergangenen Dienstag gelobt und die Tür für eine DFB-Rückkehr geöffnet. Für ihn gelte ausschließlich das Leistungsprinzip. "Die Besten werden eingeladen", erklärte der ehemalige Bayern-Trainer und richtete sich damit unter anderem an Reus, der für ihn "zu den Besten auf seiner Position" gehöre.

Reus, der gegen Frankfurt sein 100. Bundesligator im BVB-Trikot erzielte, hatte kurz vor der Bekanntgabe des EM-Kaders seine Teilnahme aus freien Stücken abgesagt und darauf verwiesen, dass sein stark belasteter Körper eine Pause brauche.

Das letzte seiner 44 Länderspiele bestritt Reus, der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, im Oktober 2019 während der EM-Qualifikation in Estland (3:0). Insgesamt erzielte er 13 Treffer für Deutschland.

BVB-Titelkandidat, schwächelnde Bayern? Erling Haaland: "Ach komm schon"

Erling Haaland wollte nach dem 5:2-Auftaktsieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt nichts von einem schwächelnden FC Bayern München wissen.

Auf eine entsprechende Frage von Landsmann Jan Age Fjörtoft sagte der zweifache Torschütze bei Viaplay : "Ach komm schon! Bayern ist immer noch eines der Topteams weltweit. Daher lass uns da entspannt bleiben. Wir versuchen uns zu verbessern, wir werden am Dienstag sehen, wo wir stehen", so Haaland.

Dann treffen beide Klubs im Supercup aufeinander. Die Dortmunder erhoffen sich dabei wohl einen ähnlichen Schub durch die Fans wie gegen die SGE.

"Heute war es einfach motiviert zu sein. Ich hatte Gänsehaut, als ich rausgegangen bin. Es war großartig vor Fans zu spielen", so der 21-Jährige. "Das ist Motivation - und ich habe sie sehr vermisst."

Die Bayern kamen am ersten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und warten unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann noch immer auf den ersten Sieg.

BVB-Trainer Rose: "Haaland ist nie mit sich zufrieden"

BVB: Internationale Presse feiert Erling Haaland

Am Ende waren es nur vier Scorerpunkte für Erling Haaland, da die DFL den abgefälschten Schuss vor dem zwischenzeitlichen 5:1 nicht als dritten Assist für den Norweger wertete. So waren es letztlich zwei Tore und zwei Vorlagen für den 21-Jährigen, der nun in 61 Pflichtspielen auf 80 Scorerpunkte für die Schwarz-Gelben kommt.

Sky -Experte Lothar Matthäus geriet darum nicht ohne Grund ins Schwärmen: "Er bringt dieses Siegergen mit, dass Dortmund einige Jahre vermisst hat. Und deswegen ist der BVB ein ganz großer Konkurrent für Bayern München und RB Leipzig um die Meisterschaft", erklärte der deutsche Rekordnationalspieler.

Doch auch in ganz Europa nahm man Notiz vom neuerlichen Blitzstart des Norwegers. Die L'Equipe bezeichnete den Auftritt als "kaiserlich", die spanische Mundo Deportivo bezeichnete es als "Donnerschlag". Auch die Marca kam aus dem Schwärmen nicht heraus: "Für einen der einzigartigsten Stürmer scheint nichts unmöglich zu sein. (...) Er ist einfach komplett."

Borussia Dortmund, News: Bayern-Trainer Nagelsmann will ersten Sieg im Supercup gegen BVB

Trainer Julian Nagelsmann will seinen ersten Sieg als Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München unbedingt im Supercup bei Pokalsieger Borussia Dortmund einfahren. "Wir hätten gerne gewonnen. Jetzt müssen wir es am Dienstag richten", sagte Nagelsmann nach dem 1:1 (1:1) zum Start der 59. Saison der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach.

Ohne zahlreiche Nationalspieler war den Bayern auch in vier Vorbereitungsspielen kein Sieg geglückt (drei Niederlagen). Unzufrieden war Nagelsmann mit dem Saisonauftakt im Borussia-Park aber nicht. "Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Beide Teams hatten die Chance, vier oder fünf Tore zu machen", sagte der 34-Jährige.

