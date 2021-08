Supercup 2021: Stadion, Finale, Übertragung - alle Infos zum Duell Pokalsieger gegen Meister

Im Supercup spielen der BVB (Borussia Dortmund) und der FC Bayern. Goal fasst alles Wissenswerte rund um den ersten Titel der neuen Saison zusammen.

Vor wenigen Tagen ging es in der besten deutschen Liga los, schon wenige Tage danach steht das erste Ausrufezeichen der neuen Saison an. Im nationalen Supercup treffen der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander.

Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 20.30 Uhr. Das Prinzip des Supercups unterscheidet sich stark von anderen Wettbewerben: Es gibt nur ein Spiel, also können auch nur zwei Mannschaften eine Chance auf den Titel haben.

In diesem Jahr sind diese beiden Mannschaften der Meister der Bundesliga (FC Bayern München) und der DFB-Pokalsieger (Borussia Dortmund). Wir bekommen also früh in der Spielzeit eine Neuauflage des Klassikers zu sehen.

Ein wichtiges Spiel, ganz früh in der Saison - was will das Herzen der Anhänger:innen mehr? Goal fasst alle Informationen rund um den Supercup zusammen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern München heute? Der Supercup LIVE

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 17. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

Supercup 2021: Hier findet BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München statt

Wir haben es bereits erwähnt: Der Supercup in diesem Jahr findet im legendären Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Das Stadion der Schwarz-Gelben ist der Austragungsort des ersten Titels im deutschen Profifußball der aktuellen Saison.

Es ist bereits das achte Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften in den vergangenen acht Jahren. Nur der VfL Wolfsburg (2015) und Eintracht Frankfurt (2018) konnten diese Reihe durchbrechen. Während die Eintracht dabei mit 5:0 abserviert wurde, konnte sich der VfL im Elfmeterschießen durchsetzen.

Auch im Supercup: Der FC Bayern München ist Rekordsieger

Rekordsieger des Wettbewerbs ist der FC Bayern München mit acht Titeln (bei 21 Supercups), gefolgt vom BVB mit sechs Triumphen. Das letzte Duell im Supercup ging mit 3:2 an die Bayern und fand am 30. September 2020 statt.

Beim Duell am Dienstag wird es, wie immer früh in der Saison, einige neue interessante Konstellationen geben. So treffen unter anderem Julian Nagelsmann und Marco Rose erstmals mit ihren neuen Mannschaften aufeinander, sowohl Edin Terzic als auch Hansi Flick sind schließlich nicht mehr als Cheftrainer der beiden Topklubs im Einsatz.

Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Der Supercup im TV und LIVE-STREAM

Ein Spitzenspiel erwartet uns heute in Dortmund - es ist also nicht überraschend, dass eine Menge Anhänger:innen in Deutschland das Spiel LIVE verfolgen wollen. Aber wird der Cup überhaupt LIVE im Fernsehen übertragen?

Tolle Neuigkeiten für alle Fans: Es sind gleich zwei Sender, welche am Dienstag die Begegnung LIVE im Fernsehen ausstrahlen - die Sender Sat1 und Sky haben sich dafür die Übertragungsrechte gesichert.

Sat1 zeigt BVB - Bayern kostenlos! So wird der Supercup im Free-TV übertragen

Los geht es mit Sat1: Der Privatsender, welcher zur ProSiebenSat.1 Media.-Gruppe gehört, ist neu auf den Bundesligamarkt eingestiegen und konnte sich einzelne Übertragungslizenzen sichern. Unter anderem gehören drei Bundesligaspiele (Jeweils ein Spiel am 1., 17, und 18. Spieltag) und die Relegationsspiele dazu - außerdem eben auch der Supercup.

Sat1 hat einen großen Vorteil im Vergleich zu Sky: Der Fernsehsender ist kostenlos zu sehen! Dabei lässt auch die Übertragung nichts zu wünschen übrig, der Free-TV-Sender hat sich richtig etwas überlegt: Schon um 19.00 Uhr, also anderthalb Stunden vor Anpfiff, geht die Übertragung los!

Mit Opdenhövel und Fuss: Die Sat1-Übertragung des Supercups

Beginn der Übertragung : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat1

: Sat1 Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar: Wolff-Christoph Fuss

Supercup im Pay-TV: Auch Sky zeigt BVB vs. FC Bayern München

Sat1 hat die Lizenzen zur Übertragung allerdings nicht exklusiv: Auch Pay-TV-Sender Sky hat seine Finger im Spiel. Der Fernsehsender überträgt die Begegnung ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Sky ist nicht kostenlos, dafür hat der Sender allerdings weit mehr Fußball und Sport generell im Programm. Das vollständige Angebot findet ihr genau hier. Ihr wollt euch näher mit dem Sky-Abonnement auseinandersetzen? Hier entlang.

Sky überträgt den Supercup: So läuft die LIVE-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Martin Groß

FC Bayern München beim BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: So ist der Supercup im Internet zu sehen

Natürlich ist die Übertragung im TV nicht die einzige - im Jahr 2021 werden schließlich immer mehr Inhalte dank LIVE-STREAMING ausgestrahlt. Das ist auch heute so - sowohl Sat1 als auch Sky übertragen heute im LIVE-STREAM.

Fangen wir bei Sat1 an: Der Fernsehsender überträgt BVB - FCB auch im Internet, die richtige Adresse lautet hier ran.de. Ran ist die Sportsendung, welche zu Sat1, Kabel1, Pro7 etc. gehört. Wenn einer der Sender etwas Sportliches im TV überträgt, gibt es hier den passenden LIVE-STREAM. Dazu müsst ihr nur ran.de oder die passende kostenlose App aufsuchen.

BVB - FC Bayern München im Internet: So übertragen Sky Ticket und Sky Go

Sky überträgt ja ebenfalls den Supercup, auch Sky tut dies im Internet. Der Fernsehsender bietet sein gesamtes Programm über andere Plattformen als das klassische Fernsehen an - es handelt sich hierbei um Sky Go und dem Sky Ticket.

Sky Go ist für all diejenigen Zuschauer:innen, die bereits ein Abonnement bei Sky haben und das Programm auch auf weiteren Geräten verfolgen wollen. Das Sky Ticket hingegen ist flexibler. Hier findet ihr dazu alle Informationen.

Sky Ticket, ran, Sky Go: Die wichtigen Links zur Übertragung des Supercups

Supercup: Das sind die Aufstellungen vom BVB und dem FC Bayern München

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen wir hier die Aufstellungen der beiden Vereine. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um schnellstmöglich zu erfahren, für wen sich Marco Rose und Julian Nagelsmann entschieden haben.

BVB (Borussia Dortmund) empfängt den FC Bayern München: Die LIVE-Übertragung des Supercups im Überblick