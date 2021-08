BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt den Supercup live im TV und LIVE-STREAM?

In Dortmund steigt am Dienstag der Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern München. Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und im LIVE-STREAM?

Im Supercup kommt es wieder einmal zum Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Der Anstoß erfolgt am Dienstag um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Die Begegnung zwischen dem BVB und dem FCB hat sich in den vergangenen Jahren zum deutschen Klassiker entwickelt, besonders auffällig wird dies beim Blick auf den Supercup. Seit der Wiedergeburt des Wettbewerbs im Jahr 2010 stehen sich beide Teams bereits zum achten Mal gegenüber.

Das Spiel zwischen dem amtierenden Meister und dem amtierenden Pokalsieger war zuletzt oft die Begegnung zwischen Doublegewinner und Vizemeister. Gewinnt eine Mannschaft beide Titel - was des Öfteren der Fall war -, rückt nämlich der Tabellenzweite nach. In diesem Jahr ist das aber nicht nötig. Während die Bayern ihren 31. Meistertitel perfekt machten, gewann der BVB das Pokalfinale gegen RB Leipzig.

Der BVB empfängt die Bayern im Supercup. Goal verrät, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Wer zeigt / überträgt den Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München? Das Spiel in der Übersicht

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. FC Bayern München WETTBEWERB DFL-Supercup ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 17. August | 20.30 Uhr

Wer zeigt BVB vs. FC Bayern? Die Übertragung des Supercups im TV und LIVE-STREAM

Der Supercup hat in Deutschland weiterhin keinen leichten Stand, doch Pflichtspiele zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern rufen immer viel Aufmerksamkeit hervor. Die Übertragung des Supercups ist derweil nicht so einfach wie etwa die der Bundesliga. Doch wir klären auf, wer das Spiel überträgt.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München live: So wird der Supercup übertragen

Die Übertragungsrechte am Supercup sind in den neuen TV-Verträgen der Bundesliga, die ab dieser Saison gelten, ebenfalls enthalten. Das Aufeinandertreffen zwischen Meister und Pokalsieger wurde dabei zweimal ausgeschrieben: einmal für Free-TV, einmal für Pay-TV. Damit ist klar: Das Spiel läuft auf jeden Fall im frei empfangbaren Fernsehen!

Das Paket, in das der Supercup bei der Ausschriebung für das Pay-TV eingegliedert wurde, umfasste auch die Samstagsspiele der 1. Bundesliga um 18.30 Uhr. Damit dürfte aufmerksamen Fans klar sein, dass das Spiel im Pay-TV bei Sky läuft.

Für das Free-TV war der Supercup Teil des Pakets, in dem sich unter anderem auch die Eröffnungsspiele der 1. und 2. Bundesliga befanden. Das bedeutet also: Sat.1 zeigt den Supercup im frei empfangbaren Fernsehen.

Wer zeigt / überträgt den Supercup? BVB vs. FC Bayern im Free-TV bei Sat.1

Sat.1 feierte mit seiner Kultmarke "ran" in dieser Saison das Comeback in der Bundesliga. Die Eröffnungsspiele der beiden obersten Ligen sind bereits absolviert, nun steht direkt das nächste Highlight für Sat.1 auf dem Programm.

Der Sender startet um 20.05 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Supercup. Zum Team gehört unter anderem Moderator Matthias Opdenhövel, das Spiel wird ab 20.30 Uhr von Wolff Fuss kommentiert.

Wer zeigt / überträgt den Supercup? Der kostenlose LIVE-STREAM auf sat1.de und ran.de

Parallel zur Übertragung im Fernsehen kann die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München auch im kostenfreien LIVE-STREAM verfolgt werden. Das aktuelle Live-Programm von Sat.1 findet Ihr stets auch unter diesem Link oder aber Ihr geht auf ran.de und nutzt den LIVE-STREAM dort. Bei beiden Angeboten müsst Ihr Euch registrieren, dies ist allerdings kostenlos.

Über die ran-App für Android oder iOS habt Ihr zudem die Möglichkeit, das Spiel auch bequem auf Euren mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet zu sehen.

Wer zeigt / überträgt den Supercup live? Borussia Dortmund vs. FC Bayern München im Pay-TV bei Sky

Wer bereits Sky-Abonnent ist, hat natürlich die freie Wahl, wo er oder sie das Spiel sehen will. Die Übertragung bei Sky beginnt um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1, das Spiel wird zudem in Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD gezeigt. Kommentator ist Martin Groß.

Durch die Sender wird auch deutlich, dass die Partie Bestandteil des Bundesliga-Pakets bei Sky ist. Wenn Ihr also nur das Sport-Paket abonniert habt, müsst Ihr Euren Vertrag entweder für zusätzlich 12,50 Euro monatlich um die Bundesliga erweitern - oder aber Ihr schaut das Spiel auf Sat.1.

Wer zeigt / überträgt den Supercup? BVB vs. FC Bayern im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Auch Sky bietet natürlich verschiedene Optionen an, um das Spiel via LIVE-STREAM sehen zu können.

Wenn Ihr bereits einen bestehenden Sky-Vertrag habt, dann könnt Ihr die Partie einfach über Sky Go verfolgen. Der Service ist in jedem Vertrag ohne Zusatzkosten enthalten und erlaubt es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen. Dafür müsst Ihr nur die enstprechende App von Sky Go auf Euren Computer bzw. Laptop, Euer Tablet oder Smartphone installieren.

Zudem können Fans, die kein Sky-Abo haben, auf Sky Ticket zurückgreifen. Mit den dortigen Supersport-Tickets habt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky, müsst Euch aber nicht lange binden. Alle Infos zu Sky Ticket gibt es unter diesem Link.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live: Die Übertragung des Supercups in der Übersicht

Free-TV Pay-TV Übertragender Sender Sat.1 Sky Sport Bundesliga 1/UHD Übertragungsbeginn 20.05 Uhr 20 Uhr Kommentator Wolff Fuss Martin Groß LIVE-STREAM sat1.de, ran.de Sky Go, Sky Ticket Kosten kostenfrei variiert je nach Abo | mindestens 14,99 Euro

