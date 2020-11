BVB: Favre gibt Entwarnung bei Guerreiro, Hummels mit Vertragsklausel bis 2023? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Raphael Guerreiro fällt nicht langfristig aus. Der Vertrag von Mats Hummels könnte sich wohl bald automatisch verlängern. Alle BVB-News heute.

Durch den souveränen 3:0-Heimsieg gegen den festigt die Tabellenführung in der Gruppe F der und befindet sich auf bestem Wege Richtung Achtelfinale.

Sorgen bereitete am Dienstagabend lediglich Raphael Guerreiro: Der Portugiese musste in der 81. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Nun äußert sich BVB-Coach Lucien Favre zur Schwere der Verletzung.

Derweil sind offenbar Details zu der Vertragssituation von Mats Hummels aufgetaucht. Womöglich könnte sich der Kontrakt des Innenverteidigers bald automatisch um ein Jahr verlängern.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Mittwoch.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund: Klausel in Vertrag von BVB-Verteidiger Mats Hummels?

Mats Hummels spielt seit seiner Rückkehr 2019 zu Borussia Dortmund einen starken Part in der Innenverteidigung. Bis 2022 läuft sein aktueller Vertrag, doch dieser könnte sich offenbar automatisch verlängern.

Die Sport Bild will nämlich erfahren haben, dass das Arbeitspapier des 31-Jährigen eine Klausel enthält, wonach sich Hummels' Vertrag um ein Jahr bis 2023 verlängert, sollte er in der kommenden Saison auf mindestens 22 Pflichtspiele kommen - nach derzeitigem Stand mehr als realistisch.



BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist voll des Lobes für Hummels und könnte sich eine längere Zusammenarbeit sicher gut vorstellen: "Mats hat unsere Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt!"

BVB-Verträge: Was passiert mit Zagadou und Delaney?

Die Sport Bild spekuliert zudem über die Zukunft der Dortmunder Spieler Dan-Axel Zagadou, Thomas Delaney, Axel Witsel und Mahmoud Dahoud. Bei allen läuft der Vertrag 2022 aus.

Im Fall des 21-jährigen Zagadou soll feststehen, dass der Vertrag verlängert werden soll und der Innenverteidiger ein Angebot erhalten werde.

Delaney dagegen würde man einen Wechsel wohl nicht verwehren. Der Däne träumt vor allem von der Premier League. Ab einer Offerte von zehn Millionen Euro Ablöse soll der BVB bereit sein, den 29-Jährigen zum Ende der Spielzeit zu verkaufen.

Unschlüssig sind die BVB-Verantwortlichen angeblich bei den Personalien Dahoud und Witsel. Beide sollen bleiben, solange sie ihre Leistungen stabilisieren können.

Borussia Dortmund: Favre gibt Entwarnung bei Guerreiro

Raphael Guerreiro wird Borussia Dortmund wohl nicht fehlen. Der Portugiese war am Dienstagabend beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Brügge in der zweiten Halbzeit leicht angeschlagen vom Feld gehumpelt.

Nun gab BVB-Trainer Lucien Favre Entwarnung: "Er hat vorher einen Schlag bekommen. Ich denke, dass es nicht schlimm ist."

Es sieht also danach aus, als könne der Schweizer am Samstag beim Heimspiel gegen den wieder auf den formstarken Guerreiro zurückgreifen.



