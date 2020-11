BVB: Erling Haaland ist Golden Boy 2020, Hansi Flick lobt Youssoufa Moukoko - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Dortmund Stürmer im Fokus: Erling Haaland gewinnt einen Award und Youssoufa Moukoko winkt das Rekorddebüt. Alle News zum BVB.

Ungewöhnlicher Anstoßzeitpunkt nach der Länderspielpause: Borussia Dortmund trifft am Samstagabend um 20.30 Uhr auf Hertha BSC und will mit drei Punkten in den Bundesligaendspurt 2020 gehen.

Viele Augen sind dabei auf Toptalent Youssoufa Moukoko gerichtet. Der talentierte Teenager feierte am Freitag seinen 16. Geburtstag und könnte in Berlin sein Redkorddebüt im deutschen Oberhaus feiern.

Erling Haaland hat sich derweil eine begehrte Auszeichnung gesichert und Hans-Joachim Watzke eine Lanze für Kapitän Marco Reus gebrochen.

, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Bayern-Trainer Hansi Flickt lobt BVB-Talent Youssoufa Moukoko

BVB: Erling Haaland ist der Golden Boy 2020

Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund hat den Golden-Boy-Award 2020 als bester U21-Spieler der Welt gewonnen. Der Norweger triumphierte bei der Wahl, die von der italienischen Tuttosport jährlich durchgeführt wird. Haaland tritt damit die Nachfolge von Vorjahressieger Joao Felix ( ) an.

Der 20-Jährige setzte sich dabei gegen Rivalen wie seinen Klubkamerad Jadon Sancho, Alphonso Davies ( ), Mason Greenwood (Manchester United) oder Ansu Fati ( ) durch.

Haaland erzielte in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 44 Tore für Dortmund und RB Salzburg, wobei in der nur Robert Lewandowski im Schnitt weniger Minuten (81,2) pro Treffer als Haaland (81,7) benötigte.

Einziger deutscher Sieger des Golden-Boy-Awards ist Mario Götze, der die renommierte Auszeichnung im Jahr 2011 erhielt. Damals spielte Götze ebenfalls im Dress des BVB.

BVB: Mahmoud Dahoud will bei Borussia Dortmund bleiben

Mahmoud Dahoud steht schon seit 2017 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Nun hat er auf seine drei Jahre im Klub zurückgeblickt. Im Gespräch mit bvb.de sagte er: "Es ist nicht einfach, wenn man in einen neuen Verein kommt. Der Konkurrenzkampf hört hier nicht auf. Das mag ich und das reizt mich hier beim BVB."

Trotz seiner unregelmäßigen Einsatzzeiten will der 24-Jährige den Klub nicht verlassen. "Ich könnte es mir nicht vorstellen, woanders zu spielen. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich mag es, mich durchzusetzen und die Herausforderung anzunehmen."

In der laufenden Spielzeit kam der Mittelfeldspieler in sechs Pflichtspielen zu zwei Startelfeinsätzen. Für den zweifachen Nationalspieler nicht genug: "Noch ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle."

Dahoud wechselte 2017 für zwölf Millionen Euro von zu den Schwarz-Gelben. Für den Klub machte er bislang 76 Spiele (ein Tor, sieben Vorlagen).

BVB bei : Die wichtigsten Informationen

Am 8. Bundesliga-Spieltag trifft Hertha BSC auf Borussia Dortmund. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 21. November, um 20.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

BVB-Chef Watzke beantwortet Reus-Kritik: "Hat 50-mal das wichtige 1:0 gemacht"

Auf der virtuellen Hauptversammlung von Borussia Dortmund hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor allem Stellung zur wirtschaftlichen Lage des BVB in Zeiten von Corona bezogen.

Aber er hat auch auf eine provokante Frage eines Aktionärs reagiert. "Wann wird Marco Reus endlich verkauft? Er ist ständig verletzt und in den meisten Spielen abgetaucht. In all den Jahren beim BVB hat er nicht viel gerissen. Lieber würde ich einen Reus verkaufen statt Sancho oder Haaland", sagte der Dortmund-Anhänger.

Watzkes Replik war eindeutig und unmissverständlich: "Marco Reus ist unser Kapitän und hat als BVB-Urgestein eine ganz wichtige Funktion für unseren Klub. Marco war lange verletzt. Das passiert leider im Fußball. Offensivspielern passiert das öfter. Man muss jemandem, der sieben Monate raus war, die Zeit geben, in eine Top-Verfassung zu kommen."

Zudem betonte der BVB-Boss die Wichtigkeit des Dortmunder Kapitäns und meinte, dieser habe schon häufig - wie in dieser Saison gegen Hoffenheim und den FC Bayern - das Tor zum 1:0 geschossen. "Er hat in seiner Zeit beim BVB bestimmt 50-mal das wichtige 1:0 gemacht. Er wird für den BVB noch wichtig sein und seine sportliche Qualifikation steht für mich völlig außer Frage. Wir sind sehr froh, dass er für den BVB spielt", sagte Watzke.



Bild: imago images / Kirchner-Media

Haaland-Vater sichert Verbleib zu: "Wollen noch nicht weiterschauen"

Alf-Inge Haaland, Vater von BVB-Stürmer Erling, hat in einem Interview mit Sport1 über die Zukunft seines Sohns gesprochen. "Wenn man gut spielt, ist es nur logisch, dass große Vereine anklopfen. Aber wir sprechen hier über Spekulationen", erklärte er, angesprochen auf das internationale Interesse.

Momentan sei es "weder in Erlings noch in meinem Kopf, dass ein anderer Klub um ihn buhlen wird". Der 47-Jährige sagte weiter: "Wir haben einen langen Vertrag mit Dortmund unterschrieben und der BVB hat ein fantastisches Team für Erling in diesem Moment. Wir wollen noch nicht weiterschauen."

Haaland ist noch bis 2024 an den BVB gebunden. Eine vorzeitige Ausstiegsklausel soll es nicht geben, dafür aber eine mündliche Vereinbarung, dass Haaland ab 2022 wechseln dürfte. Mit einem Abgang bereits im kommenden Sommer rechnet Haaland senior nicht: "Man weiß nie, was passiert. Wir haben bisher nicht über so einen Schritt gesprochen."



Bild: Getty Images

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick