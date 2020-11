BVB: Erling Haaland "ein bisschen sauer" auf Lucien Favre, Youssoufa Moukoko "das größte Talent der Welt" - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Erling Haaland und Youssoufa Moukoko dominieren nach einem spektakulären Spiel in Berlin die Dortmunder Schlagzeilen. Alle News zum BVB.

hat nach der Länderspielpause ein Ausrufezeichen gesetzt: Bei Hertha BSC gewann die Elf von Trainer Lucien Favre trotz zwischenzeitlichen Rückstands mit 5:2 .

Für Gesprächsstoff sorgten dabei vor allem zwei Stürmer: Erling Haaland schnürte nicht nur einen Viererpack , sondern markierte auch einen lupenreinen Hattrick. Toptalent Youssoufa Moukoko feierte derweil im Alter von 16 Jahren sein Debüt im deutschen Oberhaus.

Moukoko, der auch ein Lob von Bayern Münchens Trainer Hansi Flick bekam, war anschließend überwältigt.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Sonntag.

BVB: Erling Haaland "ein bisschen sauer" auf Lucien Favre

Erling Haaland war beim 5:2-Erfolg des BVB in Berlin ohne Frage der Mann des Spiels: Mit vier Toren führte der Norweger seine Mannschaft zu drei Auswärtspunkten und war anschließend zu Scherzen aufgelegt.

Bei ESPN schilderte er, wie die Unterhaltung mit Lucien Favre nach Spielschluss abgelaufen war: "Um ehrlich zu sein, er fragte mich, wieviele Tore ich erzielt hätte. Er meinte: 'Hast Du drei gemacht?' Ich sagte: 'Nein, vier. Nur vier, weil Du mich ausgewechselt hast.' Also bin ich jetzt ein bisschen sauer auf ihn. Aber so ist das nunmal."



Favre hatte den Viererpacker fünf Minuten vor Schluss vom Platz genommen und dafür Rekorddebütant Youssoufa Moukoko in die Partie gebracht.

BVB: Youssoufa Moukoko ist für Erling Haaland "das größte Talent der Welt"

Borussia Dortmunds Top-Talent Youssoufa Moukoko war nach seinem historischen -Debüt überwältigt. "Was für eine Nacht! Sehr glücklich, mein Debüt gegeben zu haben. Aber noch glücklicher bin ich über die drei Punkte. Nichts kann dieses Gefühl beschreiben", schrieb der 16-Jährige bei Instagram, nachdem er beim 5:2 (0:1)-Sieg bei am Samstag in der 85. Minute eingewechselt wurde. Damit ist er der jüngste Spieler der Liga-Geschichte.

Moukoko war für Star-Stürmer Erling Haaland ins Spiel gekommen, der den BVB mit vier Toren in Berlin im Alleingang zum Sieg geschossen hatte. Erst am Freitag hatte Moukoko seinen 16. Geburtstag gefeiert und so die Spielberechtigung erhalten. Er löste den früheren Dortmunder Nuri Sahin ab, der 2005 bei seinem Debüt 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag alt gewesen war.

Haaland war indessen voll des Lobes für Moukoko. "Ich denke, dass er derzeit das größte Talent auf der Welt ist. Er ist erst 16 Jahre und einen Tag alt, das ist außergewöhnlich. Er ist ein guter Spieler und hat eine große Karriere vor sich", sagte er bei DAZN . Moukokos Trainer Lucien Favre gab sich zurückhaltend. "Das ist gut für ihn und die Mannschaft, aber wir sind viele. Er ist jung, sehr, sehr jung. Wir werden sehen. Er gehört jetzt zur Mannschaft", sagte der Schweizer.

BVB: Youssoufa Moukoko ist jüngster Bundesliga-Spieler aller Zeiten

Top-Talent Youssoufa Moukoko vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist seit Samstagabend der jüngste Spieler in 57 Jahren Bundesliga-Geschichte. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag wurde der Stürmer im Spiel bei Hertha BSC in der 85. Minute beim Stand von 5:2 für den BVB eingewechselt.

Moukoko löste damit den ehemaligen BVB-Spieler Nuri Sahin ab, der 2005 bei seinem Debüt 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag alt gewesen war.

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) am 21. November 2020 - 16 Jahre und 1 Tag

2. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag

3. Yann Aurel Bisseck ( ) am 26. November 2017 - 16 Jahre, 11 Monate und 28 Tage

4. Florian Wirtz ( ) am 18. Mai 2020 - 17 Jahre und 15 Tage

5. Jürgen Friedl ( ) am 20. März 1976 - 17 Jahre und 26 Tage

Regionalliga: BVB vermöbelt Schalke im "kleinen" Revierderby

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat das "kleine" Revierderby bei der zweiten Garde vom mit 5:1 gewonnen. Damit bleibt der BVB in der Regionalliga West zwei Zähler hinter Spitzenreiter RW Essen.

Luca Schuler brachte die Schalker in der 22. Minute in Führung, doch Ansgar Knauff (38.) und Niklas Dams (41.) drehten die Partie noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte sorgten Richmond Tachie (47.), Philipp Harlaß (73.) und Kolbeinn Birgir Finnsson (82.) für klare Verhältnisse zu Gunsten der Dortmunder.

Der BVB bleibt damit in der 4. Liga ungeschlagen. Bislang steht das Team von Trainer Enrico Maaßen bei einer Bilanz von zehn Siegen und zwei Unentschieden in zwölf Partien.

Bayern-Trainer Hansi Flickt lobt BVB-Talent Youssoufa Moukoko

BVB: Erling Haaland ist der Golden Boy 2020

Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund hat den Golden-Boy-Award 2020 als bester U21-Spieler der Welt gewonnen. Der Norweger triumphierte bei der Wahl, die von der italienischen Tuttosport jährlich durchgeführt wird. Haaland tritt damit die Nachfolge von Vorjahressieger Joao Felix (Atletico Madrid) an.

Der 20-Jährige setzte sich dabei gegen Rivalen wie seinen Klubkamerad Jadon Sancho, Alphonso Davies (FC Bayern München), Mason Greenwood (Manchester United) oder Ansu Fati (FC Barcelona) durch.

Haaland erzielte in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 44 Tore für Dortmund und RB Salzburg, wobei in der Bundesliga nur Robert Lewandowski im Schnitt weniger Minuten (81,2) pro Treffer als Haaland (81,7) benötigte.

Einziger deutscher Sieger des Golden-Boy-Awards ist Mario Götze, der die renommierte Auszeichnung im Jahr 2011 erhielt. Damals spielte Götze ebenfalls im Dress des BVB.

