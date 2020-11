BVB: Nachschlag vom FC Barcelona für Ousmane Dembele, Mario Basler warnt vor Moukoko-Hype - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Für die Dortmunder gibt es einen Millionenbetrag vom FC Barcelona und Mario Basler warnt vor den Gefahren des Moukoko-Hypes. Alle News zum BVB heute.

Dank einer fulminanten zweiten Halbzeit gewann der BVB (Borussia Dortmund) am Samstagabend gegen Hertha BSC mit 5:2. Überragender Mann war dabei Stürmer Erling Haaland, dem ein Viererpack gelang .

Dabei feierte Dortmunds Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko ein historisches Debüt und ist nun der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Ex-Profi Mario Basler warnt unterdessen vor den Gefahren, die der Hype um den 16-Jährigen birgt.

Außerdem: Die Westfalen dürfen sich auf einen Millionenbetrag vom freuen und Ex-Borusse Jürgen Kohler sieht Schwächen in der Defensive und lobt Emre Can.

, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Montag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund) erhält fünf Millionen Euro vom FC Barcelona für Ousmane Dembele

Borussia Dortmund hat vom FC Barcelona weitere fünf Millionen Euro für den im Sommer 2017 zu den Katalanen transferierten Offensivspieler Ousmane Dembele erhalten. Das berichtet der kicker.

Neben der damaligen Sockel-Ablösesumme in Höhe von 105 Millionen Euro sollen sich die beiden Spitzenklubs zudem auf Zahlungen von je fünf Millionen Euro für den 25., 50., 75. und 100. Pflichtspieleinsatz des Franzosen im Barca-Trikot geeinigt haben. Durch diverse Bonuszahlungen kann die Gesamtsumme für den Dembele-Transfer dem Bericht zufolge auf bis zu 148 Millionen Euro steigen.

Die Zahlung für die 75. Partie wurde nun fällig. Der 23-Jährige steht aktuell bei 83 Einsätzen für die Blaugrana.



Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) - Nach -Debüt von Youssoufa Moukoko: Mario Basler warnt vor Gefahren des Hypes

Der ehemalige Nationalspieler Mario Basler hat im Fall von BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko nach dessen historischem Bundesliga-Debüt gegen Hertha BSC auf die möglichen Gefahren des Hypes hingewiesen.

"Man muss dem Jungen Zeit geben. Der kann theoretisch noch 19 Jahre Fußball spielen, wir werden ihn noch 19 Jahre sehen. Er ist sicherlich ein großes Talent, aber wir haben auch schon andere große Talente gehabt - Sebastian Deisler war zum Beispiel ein großes Talent -, und irgendwann sind die dann von der Bildfläche verschwunden", betonte der 51-Jährige im 'Doppelpass' auf Sport1.

Deisler galt seinerzeit als eines der größten Talente der Welt. Nach seinem Wechsel von zum 2002 erkrankte er an Depressionen und litt an zahlreichen Verletzungen. Im Januar 2007 beendete er mit 27 Jahren seine aktive Karriere.



Bild: Getty Images

Nach BVB-Gerüchten: Christian Eriksen darf verlassen

Vorstandsboss Giuseppe Marotta von Inter Mailand hat sich zur Zukunft von Mittelfeldspieler Christian Eriksen geäußert. Dabei wollte der 63-Jährige einen Abgang des Dänen, der erst im Januar von zu den Nerazzurri wechselte, nicht ausschließen.

"Eriksen? Wenn ein Spieler den Verein verlassen will, behalten wir ihn nicht", erklärte Marotta im Gespräch mit DAZN: "Christian verhält sich wie ein Profi, aber im Januar entscheiden wir über seine Zukunft. Es gibt keine fortgeschrittenen Gespräche mit einem anderen Klub im Moment, wir werden in den nächsten Wochen sehen."



Bild: Getty Images

In der vergangenen Wintertransferperiode war Eriksen für 27 Millionen Euro von den Spurs nach Mailand gekommen, konnte sich dort seitdem jedoch nicht in der Startelf von Antonio Conte etablieren. Während der Länderspielpause zeigte sich der dänische Nationalspieler zuletzt über seine Einsatzzeiten enttäuscht.

Kurz vor Schließung des Sommertransferfensters soll sich Borussia Dortmund um eine Leihe des dänischen Nationalspieler bemüht haben. Allerdings schlugen die Italiener nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano das Angebot aus, weil der Serie-A-Klub keinen seiner Top-Spieler "nur" verleihen wollte.

In Mailand verfügt Eriksen noch über einen Vertrag bis 2024. In der laufenden Spielzeit stand der Däne in sieben von zehn möglichen Pflichtspielen für Inter auf dem Platz und kam dabei dreimal von der Bank.

BVB (Borussia Dortmund): Ex-Verteidiger Jürgen Kohler kritisiert Defensive und lobt Emre Can

Der ehemalige Welt- und Europameister Jürgen Kohler (55) sieht bei Bundesligist Borussia Dortmund trotz der 5:2-Gala bei Hertha BSC und dem Viererpack von Torjäger Erling Haaland Schwächen im Defensivbereich. "Sie spielen sensationell nach vorne, das sucht in der Bundesliga seinesgleichen. Die Problematik ist hinten", sagte der langjährige BVB-Profi im 'Doppelpass' bei Sport1.

"Wenn die Luft dünner wird und man gegen Mannschaften spielt, die gut verteidigen und Spitzen im Gegenangriff setzen, ist diese Mannschaft anfällig. Das ist das große Problem. Sie besitzen auch in wichtigen Spielen die Anfälligkeit. Man weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht", betonte Kohler.

Der ehemalige Italien-Legionär von Juventus Turin glaubt, dass den Schwarz-Gelben weitere Führungsfiguren fehlen, laut Kohler habe die Borussia in Emre Can nur einen Spieler, der vorangehe: "Ein Leader reicht nicht. Wenn du international oben mitspielen willst, braucht man drei oder vier, um eine gewisse Qualität in der Mannschaft hochhalten zu können."

Das Team besitze die Qualität im Training, dies sei ein Plus, "da werden sie auch gefordert. Aber mit nur einem Leader international zu bestehen, ist nicht möglich".

Quelle: SID

