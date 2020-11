BVB: Brügge-Stürmer fehlt nach Sitzplatz-Streit, Finnland-Talent Forss angeblich im Fokus - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Brügges Top-Stürmer fehlt heute aus kuriosem Grund. Ein finnisches Talent soll es Borussia Dortmund angetan haben. Alle News zum BVB heute.

Für steht heute ein richtungsweisendes Spiel in der an. Mit einem Erfolg über Club Brügge ( 21 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN ) kann der BVB nämlich einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Manager Michael Zorc verlieh der Bedeutung der Partie gegen die Belgier daher im Vorfeld auch Ausdruck. Zudem könnte Youssoufa Moukoko nach seinem Debüt in der nun auch zum jüngsten Spieler aller Zeiten in der Königsklasse werden.

Indes soll der BVB ein finnisches Talent aus der zweiten englischen Liga im Auge haben.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Dienstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Brügge-Stürmer nach Sitzplatz-Streit nicht im Kader für CL-Spiel

Der tritt am Dienstag ohne seinen Top-Stürmer Emmanuel Dennis zum Champions-League-Duell bei Borussia Dortmund an. Das bestätigten die Belgier offiziell. "Dennis ist fit, aber nicht in unserer Auswahl", sagte Trainer Philippe Clement laut Het Nieuwsblad.

Grund für das Fehlen des Nigerianers soll nach Angaben der Zeitung ein kurioser Streit sein: Demnach sei Dennis bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses nicht mit seinem Sitzplatz einverstanden gewesen. Er habe das Gefährt schließlich verlassen, sodass das Team ohne ihn nach abreiste. "Er hat sich nicht an die Regeln des Klubs gehalten, mehr will ich dazu nicht sagen", erklärte Clement.

BVB angeblich an -Talent Marcus Forss interessiert

Bundesligist Borussia Dortmund hat den finnischen Stürmer Marcus Forss vom englischen Zweitlgisten FC Brentford offenbar erneut beobachtet. Wie The Athletic berichtet, waren Scouts der Westfalen beim Länderspiel der Finnen gegen am 11. November anwesend. Beim 2:0-Erfolg feierte der 21-Jährige sein Länderspieldebüt und traf dabei zur Führung.

Neben den Borussen soll auch ein anderer, nicht namentlich genannter Bundesligist vertreten gewesen sein. Dabei könnte es sich um handeln, das das englische Fußball-Portal teamtalk ebenfalls mit dem Angreifer in Verbindung brachte. Die Eisernen bekundeten wohl bereits im Sommer Interesse am finnischen Nationalspieler, Brentford wollte den Mittelstürmer allerdings nicht abgeben.

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: "Du musst deinen Traum jagen wie ein Löwe"

Ein erstes ganz großes Ziel hat Youssoufa Moukoko mit seinem Debüt in der Bundesliga als jüngster Spieler aller Zeiten am Samstag erreicht.

In der Reportage "BVB 09 - Stories Who We Are" auf DAZN sprach der 16-jährige Stürmer über sein Mindset: "Ich hatte schon immer den Traum gehabt, Fußball-Profi zu werden. Viele haben nicht daran geglaubt. Aber wenn du einen Traum hast, musst du diesen jagen wie ein Löwe, bis du ihn erreichst", sagte Moukoko.

Im Alter von 16 Jahren und einem Tag wurde Moukoko am Samstagabend beim 5:2-Sieg bei in der 85. Minute für Erling Haaland eingewechselt. Als jüngster Debütant in der deutschen Beletage löste er damit BVB-Legende Nuri Sahin ab.

BVB - Michael Zorc vor Duell mit Brügge: "Das ist ein Big-Point-Spiel"

Manager Michael Zorc von Borussia Dortmund hat im Vorfeld die hohe Bedeutung des Heimspiels gegen Club Brügge am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hervorgehoben.

"Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Mit einem Sieg erhöhen wir die Chancen aufs Achtelfinale dramatisch", sagte Zorc. "Das ist wirklich ein Big-Point-Spiel."

BVB: Lucien Favre lässt Einsatz von Youssoufa Moukoko gegen Brügge offen

Trainer Lucien Favre von Bundesligist Borussia Dortmund hat einen Einsatz von Wunderkind Youssoufa Moukoko in der Champions League gegen den FC Brügge am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER und bei DAZN) offen gelassen . "Wir warten das Training ab. Wir haben vorne viele Möglichkeiten", sagte Favre.

Der 16-jährige Moukoko hatte am vergangenen Samstag beim Sieg bei Hertha BSC (5:2) als jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte sein Debüt für den BVB gegeben.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick