BVB: Haaland von Niederlagenserie gegen FC Bayern genervt, Bellingham erstmals für England nominiert - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Erling Haaland ist genervt von der jüngsten Bilanz gegen den FC Bayern und Michael Zorc zeigt Verständnis für Sanchos Formschwäche. Alles zum BVB.

2:3 gegen den FC Bayern verloren, als Tabellendritter in die Länderspielpause. Viel Zeit bleibt allerdings nicht, den vergebeben Chancen gegen die Münchener nachzutrauern, denn im Anschluss geht es mit drei Spielen binnen sieben Tagen weiter Schlag auf Schlag für den BVB.

Dabei hoffen die Westfalen darauf, dass der Knoten beim zuletzt formschwachen Jadon Sancho platzt. Sportdirektor Michael Zorc zeigte indes Verständnis für die Leistungen des Engländers.

Außerdem: Erling Haaland zeigt sich von den Niederlagen gegen den FCB genervt und Thomas Meunier droht zum Problem zu werden.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Dienstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund): Erling Haaland genervt von Niederlagen gegen den

BVB-Stürmer Erling Haaland zeigte sich nach der erneuten Niederlage gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag (2:3) genervt. "Wir müssen endlich mehr aus den Spielen gegen München herausholen", betonte der 20-Jährige im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen seien die Schwarz-Gelben "so nah" an einem Punktgewinn gewesen. Der Borussia boten sich dabei zahlreiche Großchancen, die sie allerdings ungenutzt ließ.

Haalands Devise? "Wir müssen noch härter an uns arbeiten, um dieses letzte Prozent aus dem Team herauszuholen, um so gut zu werden wie sie", erklärte der Norweger.

Der letzte BVB-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister datiert vom 10. November 2018. Damals drehten die Westfalen einen doppelten Rückstand dank Marco Reus (Doppelpack) und Paco Alcacer in einen 3:2-Erfolg. Seitdem konnten die Dortmunder in keinem Spiel gegen den Erzrivalen punkten, dabei setzte es vor allem auswärts in München zwei hohe Niederlagen.

Quelle: Getty Images

BVB-Talent Jude Bellingham erstmals für die englische A-Nationalmannschaft nominiert

Mittelfeldspieler Jude Bellingham (17) von Borussia Dortmund ist erstmals für die A-Nationalmannschaft Englands nominiert worden.

Congratulations to @BellinghamJude, who has been called up to the #ThreeLions for the first time! 👏 pic.twitter.com/bWpDevg4ae — (@England) November 10, 2020

BVB (Borussia Dortmund) - Sportdirektor Michael Zorc äußert sich zur Formschwäche von Jadon Sancho: "Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Verständnis für die zuletzt nicht unbedingt überzeugenden Auftritte von Jadon Sancho geäußert und betont, dass alle beim BVB sich das Gleiche wünschen: "Dass der Knoten bald platzt."

"Momentan fehlt ihm diese natürliche Leichtigkeit", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten und bestätigte damit, dass man auch in der Dortmunder Führungsetage vom Formtief des englischen Nationalspielers Notiz genommen hat.

In der steht Sancho, in der vergangenen Saison noch Top-Scorer des BVB mit 20 Toren und 20 Vorlagen, bei null Toren. Nachdem er aufgrund einer Atemwegsinfektion Ende September hatte pausieren müssen und sich vor den Länderspielen mit England im Oktober erneute Eskapaden geleistet hatte, steuerte er bei den Schwarz-Gelben in den Spielen danach lediglich ein Tor (gegen Zenit St. Petersburg) und eine Vorlage (gegen Schalke 04) bei.

Im Top-Spiel am vergangenen Samstag gegen den FC Bayern München (2:3) arbeitete er zwar defensiv engagiert, in der Offensive blieb er jedoch wie zuletzt ständig blass. "Natürlich sprechen wir auch mit ihm, aber Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden", erklärte Zorc bezüglich der Maßnahmen, die man beim BVB ergreife, um Sancho zurück in die Spur zu verhelfen.

Trainer Lucien Favre hatte zuvor Verständnis für das Formtief des 20-Jährigen gezeigt und erklärt: "Du kannst nicht ein Jahr lang in Top-Form sein. Wenn er mal einen Monat nicht bei 100 Prozent ist, müssen wir das akzeptieren."

Quelle: Getty Images

Nicht einmal souverän: Meunier droht zum Problem für den BVB zu werden

Nach seinem Wechsel von PSG zum BVB erhielt Thomas Meunier viele Vorschusslorbeeren. Bisher ist er aber mehr Schwachpunkt als Gewinn.

Quelle: imago images / firo Sportphoto

