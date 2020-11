BVB: Michael Zorc spricht über Haalands Erfolgsbesessenheit, Hans-Joachim Watzke setzt auf Mentalität gegen Bayern - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Während Michael Zorc von Erling Haaland schwärmt, setzt Hans-Joachim Watzke gegen den FC Bayern auf die eigene Mentalität. Alle News zum BVB.

Samstag, Spitzenspiel im Signal-Iduna-Park: Der BVB empfängt den FC Bayern München (18.30 im LIVE-TICKER). Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung dieses Top-Duells.

Michael Zorc wehrt sich gegen Vergleiche zwischen Robert Lewandowski und Erling Haaland und Hans-Joachim Watzke setzt gegen den deutschen Rekordmeister auf den Faktor Mentalität.

Und: Warum die Kritik an BVB-Kapitän Marco Reus unangebracht ist.

Mehr Teams

, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund) - Sportdirektor Michael Zorc: "Erling Haaland ist erfolgsbesessen"

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sieht das Duell der Super-Torjäger Erling Haaland und Robert Lewandowski vor dem -Topspiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) ganz sachlich. "Beide schießen Unmengen von Toren", sagte Zorc mit einem Lächeln.

Allerdings befänden sich beide Stürmer angesichts von zwölf Jahren Altersunterschied an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere: "Da lässt sich schwer ein Vergleich ziehen", betonte Zorc. "Wir sind happy, dass wir Erling haben, er tut uns auch jenseits seiner Tore gut. Er hat den unbedingten Willen und ist erfolgsbesessen."

Der Pole Lewandowski (32) hat in dieser Saison in fünf Bundesliga-Einsätzen sensationelle zehn Tore erzielt. Haaland steht bei fünf Treffern in fünf Partien in der Liga und vier Treffern in drei Champions-League-Spielen (Lewandowski: Drei Spiele/ zweiTore). Der Norweger traf zudem im Supercup, den allerdings der FC Bayern mit 3:2 für sich entschied.

Quelle: SID

Quelle: Getty Images

Borussia Dortmund - Hans-Joachim Watzke: BVB muss Bayern mit Mentalität bezwingen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund setzt vor dem Bundesliga-Top-Spiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf den Faktor Mentalität. "Das Wichtigste ist, dass wir ausstrahlen, dass wir erfolgreich sein werden und wollen, dass wir da alles in die Waagschale legen", sagte der 61-Jährige im Interview bei Sky Sport News HD.

Der deutsche Rekordmeister und Triplegewinner aus München dürfe den BVB dementsprechend "auf gar keinen Fall in der Höhe oder der Prozentzahl des Wollens übertreffen".

Das Duell der punktgleichen Spitzenteams (beide 15 aus sechs Spielen) sieht Watzke auf Augenhöhe: "Beide Mannschaften haben viel Qualität, wir haben eine sehr stabile Abwehr derzeit, wir können auch Tore schießen. Und was nicht passieren darf ist, dass die Bayern mehr wollen als wir."

Die drei letzten Pflichtspielduelle hat der FC Bayern allerdings allesamt gewonnen. Dafür überzeugten die Dortmunder mit zuletzt vier Zu-Null-Siegen in Serie in der Bundesliga und .

Quelle: imago images / Poolfoto

beim BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - hier läuft das Top-Spiel der Bundesliga

Dortmund gegen Bayern solltet Ihr keinesfalls verpassen - hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM und die Aufstellungen!

Quelle: imago images/ ActionPictures/ Kirchner-Media

Kommentar: Kritik an BVB-Kapitän Marco Reus? Da kann man sich eigentlich nur an den Kopf fassen

Marco Reus musste zuletzt scharfe Kritik einstecken. Angesichts der aktuellen Umstände beim BVB und seinem Kapitän ist diese allerdings unangebracht.

Hier geht's zum kompletten Kommentar!

Quelle: Imago Images / Revierfoto

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick