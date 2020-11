BVB: Watzke genervt von Kimmich, Kehl vor Duell mit Bayern optimistisch - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Bayern-Star Joshua Kimmich nervt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, während Sebastian Kehl vor dem Gipfel optimistisch ist. Alle News zu Borussia Dortmund.

Ganz wichtiger Sieg für : Der BVB gewann am Mittwochabend in seiner Champions-League-Gruppe mit 3:0 bei Club Brügge und hat nun wieder beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse.

Die Generalprobe für das Topspiel in der gegen den FC Bayern am Samstag ist also geglückt. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gibt sich ohnehin optimistisch, Ex-Coach Ottmar Hitzfeld glaub an eine spannende Partie.

Derweil erklärt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, warum er von Bayern-Star Joshua Kimmich genervt ist.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Donnerstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Darum ist Watzke genervt von Bayern-Star Joshua Kimmich

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat auf seine ganz eigene Weise seine Bewunderung für Mittelfeldspieler Joshua Kimmich vom ausgedrückt.

Im Interview mit der Sport Bild gefragt, welchen Star des ewigen Rivalen er gerne beim BVB sehen würde, antwortete Watzke: "Das ist ja pure Fantasie, schon rein wirtschaftlich gedacht. Ganz grundsätzlich: Wer mir über die letzten Jahre bei Bayern sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich. Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber so wie er das macht, das ist schon krass, eine wahnsinnige Entwicklung. Der imponiert mir."

Am Samstag trifft Watzkes BVB im Topspiel der Bundesliga auf die Bayern um Kimmich (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

BVB: Erling Haaland stellt Bestmarke in der auf

Erling Haaland (20) hat für eine Bestmarke in der Champions League gesorgt. Nach seinen beiden Toren beim 3:0 (3:0)-Erfolg von Borussia Dortmund beim belgischen Meister steht der Norweger bei 14 Treffern aus elf Spielen in der Königsklasse.

Das ist noch keinem Spieler vor ihm gelungen.

Dortmund gegen Bayern: Ottmar Hitzfeld erwartet "spannende Partie"

Ottmar Hitzfeld, früherer Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Bayern und mit beiden Klubs Champions-League-Sieger, hat im Vorfeld des Bundesliga-Topspiels am Samstag über seine Erwartungen gesprochen.

"Nach dem knappen 3:2-Sieg der Bayern im Supercup neulich erwarte ich nun ein offenes Duell beim Auftritt des Ersten beim Zweiten in Dortmund. Da beide Teams überragende Einzelakteure haben, gehe ich von einer höchst spannenden Partie aus", schreibt Hitzfeld im kicker .

Er fügt an: "Insgesamt liegen die Vorteile bei den Münchnern: In ihrem Tor steht Neuer, der weltbeste Keeper; vorne schießt der weltbeste Stürmer, Lewandowski, die Tore; alle anderen sind nahezu ausnahmslos Weltklassespieler."

BVB gewinnt in Brügge: Die Erkenntnisse zum Sieg von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund wähnt sich nach dem 3:0 beim Club Brügge in der Champions League gut gerüstet für das Bundesliga-Gipfelspiel am Samstag gegen den FC Bayern (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). "Die Bayern werden Respekt haben, aber wir müssen uns natürlich gut anstellen, wir müssen mutig sein, wir müssen draufgehen, dann können wir sie schlagen", meinte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl nach der Partie bei Sky.

Trainer Lucien Favre wollte den Sieg einfach nur "genießen. Wir haben 3:0 gewonnen. Wir sind alle sehr zufrieden, sind Tabellenführer, wir haben keine Gedanken an das nächste Spiel."

Damit dürfte der BVB-Coach aber recht alleine gewesen sein. Favre kommt einfach nicht raus aus seiner Haut. Denn natürlich war das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Tabellenführer FC Bayern München nach der souveränen Vorstellung in der Champions League ein Thema.

"Wir wissen, dass wir zu Hause gewinnen können gegen Bayern, das haben wir mehrfach bewiesen, das ist auch jetzt unser Ziel", sagte etwa Verteidiger Manuel Akanji.

Wieso Dortmund aus dem 3:0 beim belgischen Meister solches Selbstbewusstsein zieht und warum es vor allem für Favre ein sehr süßer Sieg war: die Erkenntnisse zum Spiel gibt es HIER zu lesen .

BVB: Sebastian Kehl vor Topspiel gegen Bayern optimistisch

Borussia Dortmund fühlt sich nach dem lockeren Erfolg in der Champions League beim FC Brügge für den Ligagipfel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München gut gerüstet. "Wir sind gut drauf. Die beiden besten Mannschaften in treffen aufeinander. Wir müssen mutig rangehen, wie im Supercup. Die Bayern werden Respekt haben", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem 3:0 (3:0) beim belgischen Meister bei Sky.

Das Selbstvertrauen nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe F ist beim BVB groß. "Wir wissen, dass wir zu Hause gegen Bayern gewinnen können. Das haben wir mehrere Male bewiesen. Das ist auch das Ziel für Samstag", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji.

Ob Abwehrchef Mats Hummels nach seiner Oberschenkelverletzung dabei sein kann, soll sich laut Kehl erst am Freitag entscheiden. Hummels habe aber "gutes Heilfleisch".

Highlights im VIDEO: Club Brügge - BVB 0:3

Champions League: Borussia Dortmund gewinnt mit 3:0 in Brügge

Bereit für Bayern: Borussia Dortmund und Erling Haaland haben sich für den Ligagipfel gegen den deutschen Rekordmeister warm geschossen und in der Champions League Kurs auf das Achtelfinale genommen. Beim locker herausgespielten 3:0 (3:0) beim belgischen Meister FC Brügge glänzte wieder einmal Torjäger Haaland mit zwei Treffern (18., 32.). Thorgan Hazard hatte für die Führung in einer furiosen ersten Halbzeit gesorgt (14.).

Mit sechs Punkten setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auch ohne den verletzten Abwehrchef Mats Hummels an die Tabellenspitze in der Gruppe F. Dahinter folgen (5 Zähler) und Brügge (4). Mit einem Heimsieg gegen Brügge am 24. November könnte der deutsche Vize-Meister schon für eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug in die K..o-Phase sorgen.

"Auswärts haben wir Verbesserungspotenzial. Da besteht die klare Herausforderung für uns, es besser zu machen", hatte Sportdirektor Michael Zorc nach vier Auswärtsniederlagen in der Königsklasse in Folge unmissverständlich gefordert.

Den kompletten Spielbericht gibt es HIER!

