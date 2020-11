BVB: So steht es um die Einsätze von Hummels und Can, Riedle lobt Haaland - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Vor dem Duell mit den Bayern bangt der BVB weiter um Mats Hummels. Emre Can hingegen könnte wieder dabei sein. Alle News zu Borussia Dortmund.

Für steht in der das Spitzenspiel gegen FC Bayern an. Anstoß der Partie ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Derzeit ist weiter unklar, ob Abwehrspieler Mats Hummels dabei zur Verfügung stehen wird. Hoffnung gibt es hingegen bei Emre Can, der erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren konnte.

Außerdem: Erling Haaland wird mit Robert Lewandowski verglichen und Experte Dietmar Hamann traut dem BVB einen Sieg zu.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Freitag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB, News: Emre Can gegen Bayern wieder im Kader? Mats Hummels wackelt weiter

Während bei Mats Hummels die Entscheidung über einen möglichen Einsatz erst im Laufe des Freitags fallen wird, steigen die Chancen bei Emre Can: Der Defensivspieler konnte am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren und absolvierte beim Spielerersatztraining sogar ein Trainingsspiel.

Der Nationalspieler hatte sich vor rund zwei Wochen mit Corona infiziert, hat die Krankheit aber offenbar auskuriert. Ob er im Kader steht, dürfte sich auch im Abschlusstraining am Freitag entscheiden. Eine Alternative für die Startelf dürfte er aber wohl noch nicht sein, selbst wenn Hummels nicht rechtzeitig fit wird.

In diesem Fall könnte Axel Witsel wie schon in der gegen den den Part in der Innenverteidigung übernehmen. "Axel hat einen sehr guten Job gemacht neben mir, er hat viele Zweikämpfe gewonnen, wusste, wo er stehen musste, ich musste ihm nicht sehr helfen", hatte ihn Nebenmann Manuel Akanji nach dem Spiel gelobt.

BVB, News: Riedle vergleicht Haaland mit Lewandowski

Kann Dortmunds Wunderstürmer Erling Haaland (20) in absehbarer Zeit sogar zu Bayerns Superstar Robert Lewandowski aufschließen? BVB-Legende Karl-Heinz Riedle (55) sieht bei Haaland einen Vorteil: "Wenn man sie beide vergleicht, ist Haaland mit 20 Jahren sicher schon weiter, als es Lewandowski damals war", sagte er der Bild. Aber: Lewandowski habe "über die Jahre eindrucksvoll bewiesen, dass er ein Wahnsinnsspieler ist. Haaland ist jetzt schon richtig gut und kann ein ganz Großer werden."

"Air" Riedle spielte von 1993 bis 1997 in Dortmund. In 112 Einsätzen erzielte er 36 Tore und bereitete weitere 26 vor. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er 1990 in den WM-Titel.

BVB, News: Hamann sieht gute Chancen im Spitzenspiel

Dietmar Hamann hat die Dortmunder Leistung gegen Brügge gelobt und ihnen gute Aussichten für den Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Bayern bescheinigt. "Das war ein souveräner Auftritt gegen eine Mannschaft, die natürlich bestenfalls Mittelmaß im europäischen Vergleich verkörpert - aber so stelle ich mir die Dortmunder vor", sagte er im Interview mit der WAZ.

"Es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für Dortmund, gegen Bayern zu spielen", erklärte Hamann. Beim Rekordmeister fehle derzeit die "gewohnte Leichtigkeit": "Die Dortmunder Chancen auf einen Sieg gegen die Bayern sind so gut wie lange nicht." Der BVB sei aufgrund der längeren Sommerpause frischer, "die Bayern sind jetzt in einer Phase mit vielen Spielen, es wird kälter und unangenehmer - da kann man schon mal in ein kleines Loch fallen."

Das letzte Duell in der Liga gewannen die Bayern in der vergangenen Saison knapp mit 1:0. Joshua Kimmich erzielte mit einem Lupfer das Tor des Tages.

BVB: Darum ist Watzke genervt von Bayern-Star Joshua Kimmich

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat auf seine ganz eigene Weise seine Bewunderung für Mittelfeldspieler Joshua Kimmich vom ausgedrückt.

Im Interview mit der Sport Bild gefragt, welchen Star des ewigen Rivalen er gerne beim BVB sehen würde, antwortete Watzke: "Das ist ja pure Fantasie, schon rein wirtschaftlich gedacht. Ganz grundsätzlich: Wer mir über die letzten Jahre bei Bayern sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich. Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber so wie er das macht, das ist schon krass, eine wahnsinnige Entwicklung. Der imponiert mir."

Am Samstag trifft Watzkes BVB im Topspiel der Bundesliga auf die Bayern um Kimmich (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

