Heute am Samstag um 15.30 Uhr gehen sämtliche Partien des 34. und letzten Spieltags in der Bundesliga über die Bühne. Im Zuge dessen kommt es etwa zum Aufeinandertreffen Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Somit treffen der Vizemeister und der Viertletzte aufeinander, wobei der BVB und der Hauptstadt-Klub 66 und 33 Punkte holten. Das erste Saisonduell von Mitte Dezember endete mit einem Heimerfolg.

Borussia Dortmund feierte am Samstag einen Auswärtssieg gegen Greuther Fürth. Damit gelang der Elf von Marco Rose der dritte volle Erfolg binnen fünf Meisterschaftsspielen. Nach Dreiern in Stuttgart sowie zu Hause gegen Wolfsburg verlor der BVB zunächst bei den Bayern und daheim gegen Bochum.

Hertha BSC musste sich am selben Tag zu Hause gegen Mainz 05 geschlagen geben. Damit endete für die Mannschaft von Felix Magath eine kleine Positivserie mit sieben Punkten aus drei Partien. Hierbei gab es zunächst Siege in Augsburg und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Danach endete der Vormonat mit einem Unentschieden in Bielefeld.

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga das Match BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC über die Bühne. Bei GOAL findet Ihr alle Einzelheiten zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC: Die Eckdaten zur Partie am 34. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC Datum: Samstag, 14. Mai 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die alleinigen Ausstrahlungsrechte für Samstagspartien in der Bundesliga. Und das bedeutet, dass Ihr heute den gesamten letzten Spieltag in der regulären Saison des Oberhauses beim Pay-TV-Sender mitverfolgen könnt. Hierbei nützt der Bezahlanbieter zahlreiche Kanäle. Hinsichtlich des Kräftemessens BVB vs. Hertha BSC werdet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 fündig. Außerdem könnt Ihr Euch für die Übertragung in HD entscheiden. Nachfolgend findet Ihr die Kernfakten rund um die Begegnung im Signal-Iduna-Park:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Wenn Ihr Euch das Spiel im Fernsehen anschauen wollt, kommt Ihr jedoch nicht um das Bundesliga-Paket herum. Diesbezüglich stehen Euch Einzelabos um 27 Euro und Kombi-Abos um 32,50 Euro zur Verfügung. Wenn Ihr mehr dazu wissen wollt, werdet Ihr auf der Homepage von Sky fündig.

BVB (Borussia Dortmund) – Hertha BSC heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Heute um 15.30 Uhr finden also alle Partien des 34. und letzten Spieltags in der Bundesliga statt. In anderen Worten bedeutet das, dass zusätzlich zur Partie Borussia Dortmund vs. Hertha BSC zeitgleich acht weitere steigen. Damit meinen wir unter anderem Wolfsburg – Bayern, Leverkusen – Freiburg, Union Berlin – Bochum und Mainz 05 – Eintracht Frankfurt. Dazu kommen Gladbach – Hoffenheim, VfB Stuttgart – 1. FC Köln, Augsburg – Greuther Fürth und Arminia Bielefeld – RB Leipzig. Somit könnt Ihr Euch zwischen Übertragungen über die gesamte Spielzeit und Konferenzen entscheiden. Schreibt Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten auf:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experten: Dietmar Hamann & Erik Meijer

Dietmar Hamann & Erik Meijer Gezeigte Spiele: Borussia Dortmund – Hertha BSC, Wolfsburg – Bayern, Leverkusen – Freiburg, Union Berlin – Bochum, Mainz 05 – Eintracht Frankfurt, Gladbach – Hoffenheim, VfB Stuttgart – 1. FC Köln, Augsburg – Greuther Fürth, Arminia Bielefeld – RB Leipzig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr auf die LIVE-STREAMS zurückgreifen. Denn: Der Bezahlanbieter strahlt sein gesamtes Programm ebenso übers Internet zur Verfügung. Dafür stehen zwei Optionen parat.

BVB (Borussia Dortmund) – Hertha BSC im LIVE-STREAM über Sky Go

Die erste davon ist das hauseigene Streaming-Portal Sky Go. Damit müsst Ihr Euch mit jedem internetfähigen Endgerät ausschließlich einloggen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Ihr nach dem Kauf auf die Aktivierung warten müsst. Und üblicherweise geht sich diese nicht am selben Tag aus. Daher müsst Ihr Euch zwischen einer der Wiederholungen und dem Sky Ticket entscheiden.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC

Mit der zweitgenannten Alternative erfolgt die Freischaltung sofort. Das bedeutet, dass Ihr Euch mithilfe des Sky Tickets mit Sicherheit die Übertragung des Spiels BVB vs. Hertha BSC live anschauen könnt. Dazu kommt, dass keine Bindung erforderlich ist. Wenn Ihr das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro kauft, könnt Ihr mit zwei Endgeräten vom vollständigen Sportprogramm profitieren. Zusätzlich zur Bundesliga zeigt Sky den Fußballliebhabern die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Zudem werden die Fans der Formel 1, der NHL, der ATP World Tour und der PGA-Tour fündig.

Zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Weiters könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Wir halten Euch zu sämtlichen Treffern und alle anderen spielentscheidenden Geschehnissen im Match Borussia Dortmund – Hertha BSC im Bilde. Zu diesem Zweck lassen wir Euch auch Push-Benachrichtigungen zukommen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC

Anschließend zeigt DAZN seinen Abonnenten ab 17.30 Uhr die Highlight Show. Dort könnt Ihr die wichtigsten Szenen sämtlicher Partien sehen. Wenn Ihr kein Geld auf den Tisch legen wollt, ist Euch mit dem YouTube-Kanal der Sportschau geholfen. Jedoch müsst Ihr hierfür die Nacht von Sonntag auf Montag abwarten.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.