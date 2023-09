Bundespolizei berichtet: BVB-Fans prügeln sich mit HSV-Anhängern

Vor dem 4:2-Sieg von Borussia Dortmund beim SC Freiburg ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Teilen der Fanlager des BVB und des HSV gekommen.

WAS IST PASSIERT? Die Bundespolizei schilderte in einer Pressemitteilung, dass sich die beiden Anhängerschaften am Samstag gegen 10.35 Uhr auf dem Bahnhof in Mannheim eine Prügelei geliefert hätten.

Demnach soll es zunächst in einer Unterführung zu verbalen Provokationen gekommen sein, ehe die Fans aufeinander losgingen. Die Polizei erklärte, dass die Geschehnisse durch den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray beendet werden mussten.

WAS WURDE GESAGT? Immerhin konnten die Beamten offenbar Schlimmeres verhindern. "Nach bisherigen Erkenntnissen kam es hierdurch zu keinen Verletzten", heißt es in der Pressemitteilung.

Beide Fangruppen setzten daraufhin ihre Reise fort. Der Zug der Dortmunder wurde um 12.19 Uhr in Herbolzheim nahe Freiburg allerdings wieder gestoppt. "Wegen des Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und der Körperverletzung" suchte die Polizei unter den anwesenden Fans Tatverdächtige vom Zwischenfall in Mannheim.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zu der Begegnung kam es, weil die HSV-Fans auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim saarländischen SV Elversberg waren.

