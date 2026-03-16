Zwei Spiele Sperre: DFB bestraft Bayern-Stürmer Nicolas Jackson

Jackson steht dem Spitzenreiter damit sowohl am Samstag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin als auch nach der Länderspielpause beim SC Freiburg (4. April) nicht zur Verfügung. Der Senegalese hatte in Leverkusen zunächst nur die Gelbe Karte gesehen, nachdem er Bayer-Angreifer Martin Terrier heftig auf den Knöchel gestiegen war. Nach einem Hinweis des VAR und kurzer Ansicht der Bilder stellte Schiedsrichter Christian Dingert Jackson dann aber doch vom Platz.

Kurz vor der Bekanntgabe von Jacksons Sperre hatte das DFB-Sportgericht den Einspruch der Münchner gegen diejenige von Luis Díaz abgelehnt. Der kolumbianische Angreifer bleibt damit für das Spiel gegen Union gesperrt.