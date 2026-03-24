Zum Unmut seiner eigenen Teamkollegen? BVB-Star würde gerne "das Abseits abschaffen"

Darüber hinaus schwärmte Beier von einem Teamkollegen, dem sein Regel-Vorschlag wohl weniger gefallen dürfte: Waldemar Anton, der anders als er ein Teil des März-Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana Ende des Monats ist. Im selben Atemzug nannte er den ebenfalls nicht berücksichtigten Grischa Prömel von seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim. Beide würden seiner Meinung nach "etwas untergehen und nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen."

Beiers Nichtnominierung hatte zuletzt in Teilen für Verwunderung gesorgt, der Offensivspieler befindet sich seit einigen Wochen in ausgezeichneter Form beim BVB. In den vergangenen 13 Bundesligaspielen verbuchte er jeweils fünf Treffer und Assists und glänzte auch beim Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo als Torschütze. Sein Fehlen in Nagelsmanns Aufgebot war für die Dortmunder Torhüter-Ikone Roman Weidenfeller deshalb "nicht nachvollziehbar". Auch Didi Hamann zeigte nur wenig Verständnis für die Entscheidung und hätte stattdessen vor allem Leroy Sane nicht nominiert.

Auf seiner Position eifert Beier derweil Fernando Torres nach. "Der war ja ein unfassbarer Spieler", sagte der 23-Jährige und betonte: "Der hatte wirklich alles, was du als Spitzen-Stürmer brauchst: Abschluss, Ballkontrolle, Spielverständnis, Gespür." Außerdem habe die Bayern-Ikone Arjen Robben einst zu seinen Vorbildern gezählt.