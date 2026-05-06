Wunschtransfer von Ole Book: BVB geht bei Mittelfeldjuwel offenbar in die Charme-Offensive

Das ist bei Eichhorn in Berlin seit Saisonbeginn eigentlich überhaupt nicht der Fall. Der U17-Nationalmannschaftskapitän wurde lediglich von einer schlimmen Syndesmosebandverletzung für fast drei Monate und danach von einer Rotsperre ausgebremst. Unter Trainer Stefan Leitl war er abgesehen davon im Mittelfeld der Hauptstädter gesetzt und ein Lichtblick trotz des abermals verpassten Aufstiegs.

Es gilt als nahezu sicher, dass Eichhorn seine Ausstiegsklausel im bis 2029 laufenden Vertrag zieht. Für festgeschriebene zwölf Millionen Euro kann das Juwel die Hauptstadt in diesem Sommer verlassen.

Der Plan des Youngsters und seiner Familie ist dabei von einer bemerkenswerten Reife geprägt, hieß es in einem entsprechenden Bericht der Sport Bild vergangene Woche. Eichhorn suche demnach keinen Zwischenschritt. Wechselt er im Sommer, dann nur zu einem Verein, der Stammgast in der Champions League ist und ihm sofort eine realistische Perspektive auf Spielanteile bietet. Eine Rückleihe nach Berlin oder ein Lehrjahr bei einem Mittelklasse-Klub scheint ausgeschlossen.

Die finanzstarken Klubs aus England sind aufgrund der Brexit-Regelung ohnehin aus dem Rennen, da sie Spieler erst ab dem 18. Lebensjahr verpflichten dürfen. Eichhorn feiert jedoch erst im Juli 2027 seine Volljährigkeit.

Damit ist der Weg frei für die deutsche Elite: Bayern, der BVB, Leipzig und Leverkusen befinden sich dem Vernehmen nach im direkten Schlagabtausch. Eintracht Frankfurt, lange Zeit als Geheimfavorit gehandelt, scheint im Wettbieten keine Chance mehr zu haben.