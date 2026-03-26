Der FC Bayern München treibt seine Personalplanungen weiter voran – und setzt dabei auch im Nachwuchsbereich ein wichtiges Zeichen. Younes Aitamer und Louis Richter aus dem Kader der Amateure haben neue Verträge bis 2027 unterschrieben.
Starkes Zeichen: Bayern München verlängert mit verletztem Duo
Der Klub verschafft dem verletzten Duo damit bewusst Zeit, um nach schweren Knieverletzungen wieder vollständig fit zu werden.
Erst kürzlich wurde mit Mittelfeldspieler David Santos Daiber bereits ein Talent aus dem Nachwuchsbereich langfristig gebunden, nun folgen mit Aitamer und Richter zwei weitere Spieler.
Gerade bei Aitamer zeigt sich, warum der Verein diesen Weg geht. Der Offensivspieler erlitt im März 2024 bei einem Spiel gegen Augsburg II einen Kreuzbandriss, dessen Folgen schwerwiegender waren als zunächst angenommen. Nach Operation und langer Reha schien ein Comeback des 22-Jährigen in Sicht, ehe ihn Anfang 2025 eine erneute schwere Knieverletzung zurückwarf. Seitdem wartet der gebürtige Münchner, der seit vielen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum des FCB ausgebildet wird, weiterhin auf seine Rückkehr.
FC Bayern München: Die Personalplanungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren
Auch der 20-jährige Richter steht vor einer längeren Pause. Der Verteidiger, der bereits seit 2014 Teil der Bayern-Akademie ist, verletzte sich vor wenigen Wochen ebenfalls am Knie und befindet sich aktuell noch am Anfang seiner Rehabilitation.
Trotz dieser Rückschläge stärkt der Klub beiden Spielern demonstrativ den Rücken. Nachwuchsdirektor Jochen Sauer erklärte: "Younes und Louis sind seit vielen, vielen Jahren beim FC Bayern und haben leider beide zuletzt einiges an Verletzungspech verkraften müssen." Zugleich machte er die Intention hinter den neuen Verträgen deutlich: "Mit dieser Vertragsverlängerung wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, nach ihren schweren Knieverletzungen wieder voll fit werden zu können und dann auch bei uns die Rückkehr in den Spielbetrieb anzupeilen."