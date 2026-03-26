Starkes Zeichen: Bayern München verlängert mit verletztem Duo

Der Klub verschafft dem verletzten Duo damit bewusst Zeit, um nach schweren Knieverletzungen wieder vollständig fit zu werden.

Erst kürzlich wurde mit Mittelfeldspieler David Santos Daiber bereits ein Talent aus dem Nachwuchsbereich langfristig gebunden, nun folgen mit Aitamer und Richter zwei weitere Spieler.

Gerade bei Aitamer zeigt sich, warum der Verein diesen Weg geht. Der Offensivspieler erlitt im März 2024 bei einem Spiel gegen Augsburg II einen Kreuzbandriss, dessen Folgen schwerwiegender waren als zunächst angenommen. Nach Operation und langer Reha schien ein Comeback des 22-Jährigen in Sicht, ehe ihn Anfang 2025 eine erneute schwere Knieverletzung zurückwarf. Seitdem wartet der gebürtige Münchner, der seit vielen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum des FCB ausgebildet wird, weiterhin auf seine Rückkehr.