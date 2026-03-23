"Er hat einen großen Entwicklungssprung gemacht": FC Bayern belohnt Top-Talent

"Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler", sagte Sportdirektor Christoph Freund und betonte: "Wir trauen ihm viel zu." Santos Daiber habe "durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht".

Santos Daiber stand schon bei der Klub-WM im vergangenen Sommer im Kader der Bayern, ein Spiel absolvierte er dort aber nicht. Für Portugals U19 war er bisher sechs Mal im Einsatz, mit der U17 (zehn Spiele) erreichte er bei der EM 2024 das Finale, das gegen Italien (0:3) verloren ging.