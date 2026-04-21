Die Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Junioren-Nationalspieler Kennet Eichhorn von Hertha BSC erhalten neue Nahrung.
"Mann der Zukunft": FC Bayern will wohl Supertalent nach München holen
Sky berichtet, der Name des Toptalents stehe "weiterhin auf der Bayern-Liste" möglicher Neuzugänge für die neue Saison. Im Poker um Eichhorn erhoffe man sich an der Säbener Straße, "die Konkurrenz ausstechen zu können". Kurzum: Man wolle Eichhorn "unbedingt" und sehe ihn "als Mann der Zukunft" an.
Berichte um ein Interesse des FCB an dem zentralen Mittelfeldmann hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben. Im Dezember des vergangenen Jahres berichtete die Bild etwa, dass Scouts des deutschen Rekordmeisters "zutiefst beeindruckt" von Eichhorns Kombination aus "Dribblings, Übersicht, Coolness, Dynamik und Umschaltmomenten" gepaart mit einer "unglaublichen körperlichen Reife" gewesen seien.
Jedoch meldete Sport1 Mitte März, der frischgebackene deutsche Meister habe sich aus dem Rennen um Eichhorns Dienste zurückgezogen. Zwei Gründe wurden dafür angeführt: Einerseits soll den Münchenern das Gesamtpaket zu teuer gewesen sein. Eichhorns Ausstiegsklausel in seinem langfristig datierten Vertrag (Laufzeit wurde bei der Verlängerung 2025 nicht kommuniziert) liegt im kommenden Sommer angeblich bei zehn bis zwölf Millionen Euro.
Andererseits soll die Führung der Bayern befürchtet haben, dass ein Eichhorn-Transfer in der aktuell so produktiven klubeigenen Nachwuchsabteilung für Unmut sorgen könnte. Schenkt man dem aktuellen Sky-Bericht glauben, spielen diese Faktoren keine Rolle.
Mit Leon Goretzka (31) und Raphael Guerreiro (32) verlassen zwei Spieler die Bayern ablösefrei, die im Zentrum spielen können. Dafür kehrt mit Noel Aseko (20) ein junger Akteur zu den Bayern zurück, der dort zuhause ist. Abgesehen von den Stammspielern Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic steht auch noch Tom Bischof für die Doppelsechs zur Verfügung.
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Auch der BVB und Manchester City wollen Kennet Eichhorn
Eichhorn gilt als einer der begehrtesten jungen Spieler Deutschlands. Der BVB hat gemäß Bild in den vergangenen Wochen sein Interesse intensiviert. Auch die Bundesligarivalen RB Leipzig und Bayer Leverkusen sollen sich um den Teenager bemühen. Ebenso wird Englands Spitzenklub Manchester City mit Eichhorn in Verbindung gebracht.
Eichhorn schaffte bei den Hertha-Profis in seiner ersten Saison auf Anhieb den Durchbruch unter Trainer Stefan Leitl und avancierte im Saisonverlauf zum unumstrittenen Stammspieler auf der Sechserposition. Anfang Dezember schrieb er als jüngster Torschütze im DFB-Pokal sogar Geschichte.
Zum Jahreswechsel bremste ihn dann eine schwere Sprunggelenksverletzung aus. Eichhorn musste fast drei Monate pausieren und meldete sich erst Anfang April wieder zurück. Die deutsche U17 führt er mittlerweile als Kapitän aufs Feld.
Für die Hertha ist der Aufstieg in die Bundesliga am Wochenende in weite Ferne gerückt. Durch das 1:1 bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig beträgt der Rückstand des Tabellensechsten auf den Relegationsplatz vier Spiele vor dem Saisonende sieben Punkte. Rang zwei ist gar zehn Zähler entfernt. Eichhorn flog in Braunschweig mit einer Roten Karte vom Platz.
Kennet Eichhorns Leistungsdaten für Hertha BSC in dieser Saison
- Einsätze: 18
- Einsätze über 90 Minuten: 2
- Tore: 1
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 7
- Platzverweise: 1