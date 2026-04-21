"Mann der Zukunft": FC Bayern will wohl Supertalent nach München holen

Sky berichtet, der Name des Toptalents stehe "weiterhin auf der Bayern-Liste" möglicher Neuzugänge für die neue Saison. Im Poker um Eichhorn erhoffe man sich an der Säbener Straße, "die Konkurrenz ausstechen zu können". Kurzum: Man wolle Eichhorn "unbedingt" und sehe ihn "als Mann der Zukunft" an.

Berichte um ein Interesse des FCB an dem zentralen Mittelfeldmann hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben. Im Dezember des vergangenen Jahres berichtete die Bild etwa, dass Scouts des deutschen Rekordmeisters "zutiefst beeindruckt" von Eichhorns Kombination aus "Dribblings, Übersicht, Coolness, Dynamik und Umschaltmomenten" gepaart mit einer "unglaublichen körperlichen Reife" gewesen seien.

Jedoch meldete Sport1 Mitte März, der frischgebackene deutsche Meister habe sich aus dem Rennen um Eichhorns Dienste zurückgezogen. Zwei Gründe wurden dafür angeführt: Einerseits soll den Münchenern das Gesamtpaket zu teuer gewesen sein. Eichhorns Ausstiegsklausel in seinem langfristig datierten Vertrag (Laufzeit wurde bei der Verlängerung 2025 nicht kommuniziert) liegt im kommenden Sommer angeblich bei zehn bis zwölf Millionen Euro.

Andererseits soll die Führung der Bayern befürchtet haben, dass ein Eichhorn-Transfer in der aktuell so produktiven klubeigenen Nachwuchsabteilung für Unmut sorgen könnte. Schenkt man dem aktuellen Sky-Bericht glauben, spielen diese Faktoren keine Rolle.

Mit Leon Goretzka (31) und Raphael Guerreiro (32) verlassen zwei Spieler die Bayern ablösefrei, die im Zentrum spielen können. Dafür kehrt mit Noel Aseko (20) ein junger Akteur zu den Bayern zurück, der dort zuhause ist. Abgesehen von den Stammspielern Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic steht auch noch Tom Bischof für die Doppelsechs zur Verfügung.