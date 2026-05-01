Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus könnte im Sommer offenbar großes Thema bei der AC Mailand werden.
Löst er das Stürmerproblem? Gabriel Jesus ist wohl eines der Top-Transferziele bei einem Weltklub
Nimmt Gabriel Jesus bei Milan den Kaderplatz von Niclas Füllkrug ein?
Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio im Podcast Sky Calcio Unplugged berichtet, steht Jesus auf Milans Liste möglicher Verstärkungen für das Sturmzentrum. Mehr noch, der Brasilianer sei sogar eines der Top-Transferziele des italienischen Spitzenklubs, heißt es.
Milan hofft laut Di Marzio, seine Probleme im Angriff mit einem beweglichen Stürmer wie Jesus lösen zu können. Da der vergangenes Jahr von Feyenoord Rotterdam verpflichtete Santiago Gimenez lange verletzt ausfiel, legten die Rossoneri im Winter mit Niclas Füllkrug nach. Der deutsche Nationalspieler präsentierte sich während seiner Leihe von West Ham United ins San Siro bisher aber noch weniger überzeugend als Gimenez, weshalb Milan die Kaufoption auch wohl nicht ziehen wird und Füllkrug nach Saisonende wieder zurück nach England gehen lässt. Wie es für den 33-Jährigen danach weiter geht, ist noch offen, der VfL Wolfsburg soll Interesse anmelden.
Bei Milan probierte Trainer Massimiliano Allegri diese Saison in Ermangelung eines echten, formstarken Mittelstürmers immer wieder Christopher Nkunku, Rafael Leao oder Christian Pulisic auf der Neun aus. Nächste Saison, in der man voraussichtlich wieder Champions League spielt, wollen die Italiener unbedingt einen zentralen Angreifer von Top-Format zur Verfügung haben.
- AFP
Gabriel Jesus kämpft sich nach langer Verletzungspause gerade zurück
Jesus dürfte dabei trotz seines großen Namens eine vergleichsweise günstige Option sein, da sein Vertrag beim FC Arsenal 2027 ausläuft. Dieser Sommer bietet den Gunners daher die letzte Möglichkeit, noch eine adäquate Ablösesumme für den 29-Jährigen einzustreichen, was Arsenals Verhandlungsposition verschlechtert.
Eine Verpflichtung von Jesus würde für Milan insofern ein gewisses Risiko bergen, da der 64-fache brasilianische Nationalspieler erst im Dezember von einer beinahe einjährigen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt war. Jesus befindet sich weiterhin auf der Suche nach seiner Topform, kam bei Arsenal zuletzt nur noch vereinzelt zum Zug.
Insgesamt steht er diese Saison bei fünf Toren und zwei Assists in 25 Einsätzen, in der Stürmerhierarchie bei den Londonern muss sich Jesus derzeit klar hinter Viktor Gyökeres und Kai Havertz anstellen. Einen Namen hatte sich der Angreifer einst bei Palmeiras gemacht, 2017 verließ er den brasilianischen Topklub in Richtung Manchester City. Nach fünf Jahren dort wechselte Jesus 2022 zu Arsenal, für die Gunners kam er bisher insgesamt auf 121 Einsätze (31 Tore).
Gabriel Jesus zur AC Milan? Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
25
Einsatzminuten
887
Tore
5
Assists
2