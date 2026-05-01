Löst er das Stürmerproblem? Gabriel Jesus ist wohl eines der Top-Transferziele bei einem Weltklub

Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio im Podcast Sky Calcio Unplugged berichtet, steht Jesus auf Milans Liste möglicher Verstärkungen für das Sturmzentrum. Mehr noch, der Brasilianer sei sogar eines der Top-Transferziele des italienischen Spitzenklubs, heißt es.

Milan hofft laut Di Marzio, seine Probleme im Angriff mit einem beweglichen Stürmer wie Jesus lösen zu können. Da der vergangenes Jahr von Feyenoord Rotterdam verpflichtete Santiago Gimenez lange verletzt ausfiel, legten die Rossoneri im Winter mit Niclas Füllkrug nach. Der deutsche Nationalspieler präsentierte sich während seiner Leihe von West Ham United ins San Siro bisher aber noch weniger überzeugend als Gimenez, weshalb Milan die Kaufoption auch wohl nicht ziehen wird und Füllkrug nach Saisonende wieder zurück nach England gehen lässt. Wie es für den 33-Jährigen danach weiter geht, ist noch offen, der VfL Wolfsburg soll Interesse anmelden.

Bei Milan probierte Trainer Massimiliano Allegri diese Saison in Ermangelung eines echten, formstarken Mittelstürmers immer wieder Christopher Nkunku, Rafael Leao oder Christian Pulisic auf der Neun aus. Nächste Saison, in der man voraussichtlich wieder Champions League spielt, wollen die Italiener unbedingt einen zentralen Angreifer von Top-Format zur Verfügung haben.