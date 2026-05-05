"Ich hatte mir das etwas anders vorgestellt": Uli Hoeneß verrät gescheiterten Plan mit Thomas Müller

Ausgeschlossen sei eine Müller-Rückkehr nach München aktuell nicht, auch wenn sie sich momentan nicht abzeichne: "Dieses Angebot besteht nach wie vor. Das hat er damals vielleicht einmal erwogen, aber jetzt eben nicht mehr", stellte Hoeneß klar.

Gleichzeitig äußerte er aber auch Verständnis dafür, dass sich Müller dazu entschlossen habe, seine Karriere als Spieler fortzusetzen und nicht sofort ins Management zu wechseln. "Das kann ich auch gut verstehen, denn ich war ja selbst Spieler. Wenn mir heute jemand sagen würde, es gibt irgendwo noch einen Jungbrunnen und ich hätte die Chance, noch zwei Jahre zu spielen, dann würde ich in zehn Minuten wieder mit dem Training anfangen. Der Beruf des Spielers ist einfach unvergleichlich", sagte er.