"Ich habe ihn schon das eine oder andere Mal kritisiert": Hamann schlägt überraschende Töne bei BVB-Sttar an

"Ich habe ihn schon das eine oder andere Mal kritisiert. Und vielleicht ist er auch sinnbildlich für das gestanden, wo man in den vergangene Jahren gefragt hat: Machen die Dortmunder genug für den Erfolg?", sagte Hamann und betonte: "Vielleicht hat man ihn das eine oder andere Mal zu viel rausgezogen aus der Gruppe, wo man jeden hätte packen können. Aber man hat gesagt: Schau her, der Brandt, schon wieder der Brandt."

Dennoch sei die Trennung im Sommer für beide Seiten die beste Lösung, erklärte Hamann. Der 29-Jährige sei häufig der Leidtragende gewesen, wenn seine Mannschaft den Ansprüchen nicht gerecht wurde. Der Tenor: "Wenn es nicht läuft, ist der Brandt schuld."

Der langjährige Freiburg-Trainer Christian Streich schlug in dieselbe Kerbe. "Er wurde oft kritisiert. Ich habe, als er jünger war, mir innerlich auch häufig gedacht, dass ein paar Schritte mehr möglich wären. Dann ist er nach Dortmund. Da habe ich total gute Entwicklungen gesehen. Aber es hing so ein bisschen an ihm dran, weil er von seinen Bewegungsabläufen manchmal so wirkt", sagte er.

Streich bezeichnete Brandt obendrein als "tollen Spieler, der für die Mannschaft malocht hat". Dies sei in der Beurteilung "etwas zu kurz gekommen", wie er ihm vor zwei Jahren bei seinem letzten Gastspiel als SCF-Coach beim BVB auch selbst gesagt habe. "Obwohl ich ihn gar nicht groß kenne, aber ich wollte ihm das sagen".