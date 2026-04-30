Der FC Bayern München kann die Akte Sacha Boey wahrscheinlich erst im Sommer endgültig schliessen. Laut eines Berichts des für gewöhnlich gut informierten türkischen Journalisten Ali Naci Kücük will Galatasaray nach aktuellem Stand die Kaufoption für Sacha Boey nicht ziehen. Der Rechtsverteidiger ist bis Saisonende vom FC Bayern München ausgeliehen.
Hiobsbotschaft für den FC Bayern München: Fest eingeplanter Verkauf eines Flops droht zu scheitern
Demnach ist dem türkischen Meister die entsprechende Klausel zu hoch angesetzt. Laut Ali Naci Kucuk will Galatasaray maximal vier bis fuenf Millionen Euro fuer eine feste Verpflichtung von Boey nach Muenchen ueberweisen. Die bei der Leihe Anfang Februar festgelegte Kaufoption liegt dem Vernehmen nach aber bei rund 15 Millionen Euro - zu viel fuer Galatasaray, das fuer den Rechtsverteidiger bereits eine Leihgebuehr in Hoehe von 500.000 Euro gezahlt hat.
Zieht der Spitzenklub aus Istanbul die Option nicht, kehrt Boey im Sommer zu Bayern zurück, wo sein Vertrag bis 2028 läuft. Der FC Bayern plant nicht mehr mit dem 25-Jährigen, den er 2024 für 30 Millionen Euro Ablöse von Galatasaray verpflichtet hatte. Bleibt ein Transfer nach Istanbul aus, muss Bayern einen neuen Abnehmer für Boey finden. Mitte April meldete Bild entgegen der Angaben von Ali Naci Kücük, Galatasaray werde die Option ziehen.
- getty
Sacha Boey wollte sich bei Galatasaray Istanbul zurück ins Rampenlicht spielen
Boey hatte sich bei Bayern München nie einen Stammplatz erarbeitet und enttäuschte oft.
Mit der Leihe zu seinem Ex-Klub, wo er sich einst international einen Namen gemacht hatte, wollte Boey seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Das ist bisher nur bedingt gelungen: In den vergangenen drei Monaten stand er zwar immer wieder in der Startelf, doch in grossen Spielen setzte Trainer Okan Buruk auf Roland Sallai oder Wilfried Singo.
In der K.o.-Phase der Champions League gegen Juventus Turin (Playoffs) und den FC Liverpool (Achtelfinale) stand er nur in einem Spiel von Beginn an. In den Liga-Topspielen Anfang April gegen Trabzonspor (1:2) und am vergangenen Wochenende im Derby gegen Fenerbahce (3:0) saß er 90 Minuten auf der Bank. Auch beim 1:0 bei Besiktas Anfang März saß Boey zunächst auf der Bank und kam erst in den letzten 20 Minuten zum Einsatz.
Sacha Boey: Seine Leistungsdaten 2025/2026 Galatasaray
Einsätze
15
Startelf
8
Tore
2
Assists
0
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.