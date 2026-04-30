Hiobsbotschaft für den FC Bayern München: Fest eingeplanter Verkauf eines Flops droht zu scheitern

Boey hatte sich bei Bayern München nie einen Stammplatz erarbeitet und enttäuschte oft.

Mit der Leihe zu seinem Ex-Klub, wo er sich einst international einen Namen gemacht hatte, wollte Boey seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Das ist bisher nur bedingt gelungen: In den vergangenen drei Monaten stand er zwar immer wieder in der Startelf, doch in grossen Spielen setzte Trainer Okan Buruk auf Roland Sallai oder Wilfried Singo.

In der K.o.-Phase der Champions League gegen Juventus Turin (Playoffs) und den FC Liverpool (Achtelfinale) stand er nur in einem Spiel von Beginn an. In den Liga-Topspielen Anfang April gegen Trabzonspor (1:2) und am vergangenen Wochenende im Derby gegen Fenerbahce (3:0) saß er 90 Minuten auf der Bank. Auch beim 1:0 bei Besiktas Anfang März saß Boey zunächst auf der Bank und kam erst in den letzten 20 Minuten zum Einsatz.