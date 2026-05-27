Bayer Leverkusen steht offenbar vor einer spektakulären Wende auf der Trainerbank: Nach dem schleichenden Ende von Kasper Hjulmand soll Filipe Luis den Bundesligisten übernehmen. Das berichtet Sky. Demnach haben die Verhandlungen zwischen den Klubbossen und der 40-jährigen Vereinslegende von Atletico Madrid bereits offiziell begonnen und laufen auf Hochtouren.
Gespräche sollen fortgeschritten sein! Trainerhammer bei Bayer Leverkusen steht wohl bevor
Luis, der zuletzt bis Anfang März bei vom amtierenden Copa-Libertadores-Sieger Flamengo Rio de Janeiro arbeitete, ist das absolute Wunschziel der sportlichen Führung. Zwar hat die Chefetage der Leverkusener für den Fall der Fälle noch konkrete Optionen B und C auf ihrer Liste parat, doch alle Anzeichen deuten derzeit auf eine brasilianische Lösung hin.
Das Timing des Wechsels folgt dabei einem strategischen Kalkül: Der Plan der Bayer-Verantwortlichen sieht vor, das endgültige Hjulmand-Aus erst in dem Moment offiziell zu verkünden, in dem der neue Übungsleiter fix unterschrieben hat.
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Filipe Luis spielt 333-mal für Atletico Madrid
Der dänische Coach hatte den Posten in Leverkusen einst nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag übernommen, der in der abgelaufenen Spielzeit bereits nach dem zweiten Spieltag seine Koffer packen musste. Hjulmand unterschrieb daraufhin einen langfristigen Kontrakt bis 2027, konnte die hohen Erwartungen letztlich aber nicht nachhaltig erfüllen und verpasste mit Bayer die Champions League.
Mit Luis würde Leverkusen geballte internationale Erfahrung und den Glanz der großen Fußballbühne an die Seitenlinie holen. Als Profi war der Außenbahnspieler über Jahre hinweg absolute Weltklasse, absolvierte stolze 333 Pflichtspiele für Atletico und trug 44-mal das Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft. Nachdem er seine aktive Karriere zum 1. Januar 2024 beim brasilianischen Traditionsverein Flamengo ausklingen ließ, legte er dort einen Raketenstart als Trainer hin.
Auch Glasner und Iraola sind Kandidaten in Leverkusen
Im September 2024 übernahm er die Profimannschaft Flamengos und feierte auf Anhieb Erfolge. Luis coachte den Klub nicht nur direkt zur brasilianischen Meisterschaft, sondern krönte seinen sensationellen Einstand auch noch mit dem Triumph in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League. Umso überraschender kam im März dieses Jahres die Freistellung beim Starensemble aus Rio.
Bei Bayer gilt es seit längerer Zeit schon als sehr wahrscheinlich, dass man nicht mit Hjulmand als Trainer in die neue Saison gehen wird. Gerüchte über eine Anstellung von Oliver Glasner oder Andoni Iraola machten zuletzt die Runde. Glasner soll die von Rolfes präferierte Lösung sein.
Der Österreicher ist aber äußerst ambitioniert - zu ambitioniert für Leverkusen? "Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes", sagte Glasner bei RTL/ntv.