Gespräche sollen fortgeschritten sein! Trainerhammer bei Bayer Leverkusen steht wohl bevor

Im September 2024 übernahm er die Profimannschaft Flamengos und feierte auf Anhieb Erfolge. Luis coachte den Klub nicht nur direkt zur brasilianischen Meisterschaft, sondern krönte seinen sensationellen Einstand auch noch mit dem Triumph in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League. Umso überraschender kam im März dieses Jahres die Freistellung beim Starensemble aus Rio.

Bei Bayer gilt es seit längerer Zeit schon als sehr wahrscheinlich, dass man nicht mit Hjulmand als Trainer in die neue Saison gehen wird. Gerüchte über eine Anstellung von Oliver Glasner oder Andoni Iraola machten zuletzt die Runde. Glasner soll die von Rolfes präferierte Lösung sein.

Der Österreicher ist aber äußerst ambitioniert - zu ambitioniert für Leverkusen? "Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes", sagte Glasner bei RTL/ntv.