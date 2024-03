Wo wird Frankreich gegen Deutschland live im TV und LIVE STREAM übertragen?

Frankreich gegen Deutschland! Auf das DFB-Team wartet ein echter Testspiel-Kracher - wo wird die Partie live übertragen?

Wie startet Deutschlands Nationalmannschaft ins Jahr der Heim-EM? Während die Vorfreude auf das Turnier im Sommer von Tag zu Tag steigt, absolviert das DFB-Team knapp drei Monate vor dem Eröffnungsspiel einen hochkarätigen Test.

In Lyon geht es für Deutschland dabei am Samstag (23. März, 21 Uhr) gegen keinen Geringeren als Vize-Weltmeister Frankreich. Wie schlagen sich die Jungs von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Kylian Mbappé und Co.?

Wer live dabei sein will, kann das jedenfalls kostenlos im Free-TV tun! Frankreich gegen Deutschland wird frei empfangbar im Fernsehen und auch gratis online im LIVE-STREAM übertragen.

In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, welchen Sender Ihr einschalten müsst.