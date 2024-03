Warum Aleksandar Pavlovic bei den Testspielen von Deutschland doch nicht dabei ist

Die erstmalige Nominierung von Aleksandar Pavlovic für das DFB-Team schlug hohe Wellen. Doch der Bayern-Youngster kann gar nicht dabei sein.

Daran, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann Aleksandar Pavlovic für die beiden Test-Länderspiele im März erstmals in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berief, schieden sich unter den Experten in Fußball-Deutschland die Geister. Einige hielten die Nominierung ob der erst wenigen Bundesliga-Einsätze des 19-Jährigen vom FC Bayern für verfrüht, andere sahen in ihr ein erfrischendes Zeichen.

Hinzu kam die sportpolitische Komponente der Berufung von Pavlovic, der neben der deutschen bekanntlich auch für die serbische Nationalmannschaft spielberechtigt wäre. "Ich freue mich sehr über die Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft. Mein Plan war es, mich erst nach der EM in diesem Jahr zwischen Deutschland und Serbien zu entscheiden. Diese Entscheidung musste ich nun sofort treffen", sagte Pavlovic der Bild.

Nagelsmann betonte indes: "Es ist keine politische Nominierung. Ich habe ihn auch nicht überzeugen müssen, für Deutschland zu spielen. Es war sein Wunsch."

Aus einem Debüt von Pavlovic für Deutschland in den beiden anstehenden Partien wird nun aber doch nichts. Der 19-Jährige musste seine Teilnahme am kompletten Lehrgang nämlich absagen. Was dahinter steckt, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.