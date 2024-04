Übertragung der EM 2024 im LIVE STREAM und TV: Welche Sender zeigen die Spiele der Europameisterschaft in Deutschland live?

Die EM 2024 rückt näher und näher. Wo kann man die Spiele der Europameisterschaft in Deutschland live verfolgen?

Der Fußball-Sommer 2024 wird ganz im Zeichen der EM in Deutschland stehen. Am 14. Juni 2024 geht es los - und genau einen Monat später, am 14. Juli 2024, erfahren wir, wer sich die Krone bei der Europameisterschaft aufsetzen darf.

Alle 24 Tickets für die Endrunde sind mittlerweile vergeben, die letzten verbleibenden Teilnehmer wurden in den Playoffs im März 2024 ermittelt. Bereits am 2. Dezember ging in Hamburg die Gruppenauslosung über die Bühne. Gastgeber Deutschland bekommt es in der Vorrunde mit Schottland, Ungarn und der Schweiz zu tun.

Was alle Fans logischerweise interessiert: Wer überträgt die EM 2024 live im TV und STREAM? Kann man alle Spiele des Turniers live und kostenlos im Free-TV anschauen? GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Europameisterschaft in Deutschland.