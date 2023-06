Wie lange ist es noch bis zur EM 2024? Start, Datum, Eröffnungsspiel, Finale

Die EM 2024 findet bekanntlich in Deutschland statt. Wie lange dauert es noch, bis das Turnier beginnt?

Das DFB-Team ist beim nächsten großen Turnier in der Rolle des Gastgebers. Im Sommer 2024 findet die EM bekanntlich in Deutschland statt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick ist automatisch qualifiziert, die anderen 23 Teilnehmer werden in der Qualifikation ausgespielt.

Aber wie lange ist es eigentlich noch bis zum Start der EM 2024? Hier bei GOAL läuft der Countdown schon.

Wie lange ist es noch bis zur EM 2024?

Die EM 2024 beginnt am Freitag, den 14. Juni 2024.

Stand heute (20. Juni 2023) dauert es also noch knapp ein Jahr oder genau 360 Tage, bis die Europameisterschaft in Deutschland startet.

EM 2024: Wann und wo findet das Eröffnungsspiel statt?

Das Eröffnungsspiel der EM 2024 steigt also am 14. Juni 2024. Ausgetragen wird die Partie in der Münchener Allianz-Arena, das steht bereits fest.

Getty

Voraussichtlich wird Deutschland eines der beiden Teams sein, die das Eröffnungsspiel bestreiten. Traditionell steht nämlich der Gastgeber im ersten Spiel eines großen Turniers auf dem Rasen.

EM 2024: Sind schon Mannschaften für das Turnier qualifiziert?

Der einzige bis dato feststehende Teilnehmer für die EM 2024 ist Gastgeber Deutschland, der automatisch gesetzt ist und sich nicht qualifizieren muss.

23 weitere Länder werden bei der kommenden Europameisterschaft vertreten sein, die Startplätze werden derzeit in der Qualifikation ermittelt. Komplett wird das Teilnehmerfeld erst Ende März 2024 sein, denn dann finden noch die entscheidenden Playoffs um die letzten drei verbliebenen Plätze beim Turnier in Deutschland statt.

EM 2024: Wann und wo ist das Finale?

Die EM 2024 dauert genau einen Monat. Für Sonntag, den 14. Juli 2024 ist das Endspiel terminiert, in dem über den neuen Europameister entschieden wird.

Der Austragungsort für das Finale steht auch bereits fest: Genau wie bei der WM 2006 findet das Endspiel auch diesmal wieder im Berliner Olympiastadion statt.

EM 2024 in Deutschland: Die wichtigsten Daten