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FC Bayern München bei Real Madrid live im TV und Live Stream sehen: Brauche ich ein Abo bei DAZN oder Amazon Prime?

Champions League
Real Madrid - Bayern München
Real Madrid
Bayern München

Der FC Bayern muss in der Champions League gegen Real Madrid ran. Braucht man für das Spiel ein DAZN- oder Amazon-Abo? GOAL hat die Antwort.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League kommt es zum Topduell zwischen Real Madrid und dem FC FC Bayern München. Gespielt wird am Dienstag (7. April) im Bernabeu in Madrid, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

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Braucht man für die Übertragung ein DAZN- oder ein Amazon-Prime-Abo? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

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    Zwar hält DAZN den Großteil der Übertragungsrechte an der Champions League, doch für den Kracher am Dienstag ist Amazon Prime Video die richtige Adresse. Wer das Spiel sehen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.


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    FC Bayern München bei Real Madrid live im TV und Live Stream sehen: Brauche ich ein Abo bei DAZN oder Amazon Prime? Wichtigste Infos

    - Begegnung: Real Madrid vs. FC Bayern München

    - Wettbewerb: Champions League

    - Spielrunde: Viertelfinale, Hinspiel

    - Datum: 7. April 2026

    - Uhrzeit: 21 Uhr

    - Ort: Bernabeu, Madrid

    - TVAmazon Prime Video

    - Liveticker: SPOX

  • FC Bayern München bei Real Madrid live im TV und Live Stream sehen: Brauche ich ein Abo bei DAZN oder Amazon Prime? Die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League

    Datum

    Anpfiff

    Heimmannschaft

    Auswärtsmannschaft

    7.4.

    21 Uhr

    Real Madrid

    FC Bayern

    7.4.

    21 Uhr

    Sporting Lissabon

    Arsenal

    8.4.

    21 Uhr

    PSG

    Liverpool

    8.4.

    21 Uhr

    FC Barcelona

    Atletico Madrid


Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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