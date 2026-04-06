FC Bayern München bei Real Madrid live im TV und Live Stream sehen: Brauche ich ein Abo bei DAZN oder Amazon Prime?

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League kommt es zum Topduell zwischen Real Madrid und dem FC FC Bayern München. Gespielt wird am Dienstag (7. April) im Bernabeu in Madrid, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Braucht man für die Übertragung ein DAZN- oder ein Amazon-Prime-Abo? Bei GOAL erfahrt Ihr es.