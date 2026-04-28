FC Bayern hatte wohl eigentlich anderen Wunschspieler: Anthony Gordon nur die beste Alternative?

Bei den Bayern ist Gordon deshalb ein hochkarätiges und geschätztes Transferziel, weil er sowohl als Herausforderer und Backup für Luis Diaz auf dem linken Flügel agieren kann, als auch Harry Kane in der Sturmspitze oder Serge Gnabry und Jamal Musiala auf der Zehnerposition dahinter entlasten kann.

Zumindest diesbezüglich hat er einen kleinen "Wettbewerbsvorteil" gegenüber Diomande, der binnen seiner ersten Bundesliga-Saison für Leipzig einer der Shootingstars der Liga geworden ist, aber "nur" die beiden Flügelpositionen bekleiden kann. Dies macht der 19 Jahre junge Ivorer aber mit durchschlagendem Erfolg. In bis dato 33 Pflichtspielen kommt Diomande auf 13 Tore und neun Vorlagen. Zahlen, die schon jetzt Begehrlichkeiten nicht nur bei den Bayern, sondern in ganz Europa geweckt haben.

Wie die Bild berichtet, habe es bereits Treffen seiner neuen Agentur Roc Nation mit Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool gegeben. Intern soll die Schmerzgrenze für einen Diomande-Verkauf bei mindestens 100 Millionen Euro liegen. Auch über ein kurioses Modell mit einem Verkauf von Diomande in diesem Sommer und einem Verbleib in Leipzig auf Leihbasis für ein weiteres Jahr wurde zuletzt berichtet.

Geht es aber nach Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff, ist ein Transfer im kommenden Sommer völlig ausgeschlossen. "Ich kann sagen: Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der ja noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der sich schon noch weiterentwickeln kann, weil er natürlich auch noch sehr jung ist. Und auch sicherlich noch teurer werden kann", sagte er am vergangenen Freitag bei Sky.