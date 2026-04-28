Der FC Bayern München soll intern eigentlich Yan Diomande von RB Leipzig als Transferziel Nummer eins für den kommenden Sommer festgelegt haben. Das berichtet The Athletic. Weil ein Transfer aber nach Ansicht der FCB-Bosse deutlich zu kostspielig werden würde, sei Anthony Gordon von Newcastle United als die beste Alternative in den Fokus gerückt.
FC Bayern hatte wohl eigentlich anderen Wunschspieler: Anthony Gordon nur die beste Alternative?
Anthony Gordon genießt hohes Ansehen beim FC Bayern
Unter anderem Sky hatte indes berichtet, dass Gordon der "absolute Wunschkandidat" der Bayern sei. Das Interesse des deutschen Rekordmeisters am englischen Nationalspieler gilt aber mittlerweile als verbrieft und konkret. Laut The Athletic genieße Gordon trotz "Wunschziel" Diomande großes Ansehen bei den Bayern-Entscheidern und man sei an der Säbener Straße aktuell sogar davon überzeugt, sich die Dienste des 25-Jährigen sichern zu können.
Während die Bayern zumindest mit der Spielerseite schon Gespräche geführt haben sollen, habe es nach Angaben von The Athletic noch keinen direkten Kontakt mit den Magpies gegeben. Diese erhoffen sich von einem Gordon-Verkauf die zweithöchste Ablösesumme in der Vereinsgeschichte nach Alexander Isak, der im vergangenen Sommer für 145 Millionen Euro zum FC Liverpool ging.
Ganz so teuer wird Gordon wohl für die Bayern nicht, allerdings soll Newcastle mindestens 80 Millionen Euro für den polyvalenten und noch bis 2030 vertraglich gebundenen Offensivspieler fordern. Dass die Magpies überhaupt einen Verkauf ihre Toptorjägers in Betracht ziehen, liegt dem Vernehmen nach daran, dass Newcastle Einnahmen über Transfers generieren muss, um Restriktionen und Strafen aufgrund des Financial Fairplays zu umgehen.
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Diomande heiß begehrt: Schmerzgrenze bei RB Leipzig angeblich bei 100 Millionen
Bei den Bayern ist Gordon deshalb ein hochkarätiges und geschätztes Transferziel, weil er sowohl als Herausforderer und Backup für Luis Diaz auf dem linken Flügel agieren kann, als auch Harry Kane in der Sturmspitze oder Serge Gnabry und Jamal Musiala auf der Zehnerposition dahinter entlasten kann.
Zumindest diesbezüglich hat er einen kleinen "Wettbewerbsvorteil" gegenüber Diomande, der binnen seiner ersten Bundesliga-Saison für Leipzig einer der Shootingstars der Liga geworden ist, aber "nur" die beiden Flügelpositionen bekleiden kann. Dies macht der 19 Jahre junge Ivorer aber mit durchschlagendem Erfolg. In bis dato 33 Pflichtspielen kommt Diomande auf 13 Tore und neun Vorlagen. Zahlen, die schon jetzt Begehrlichkeiten nicht nur bei den Bayern, sondern in ganz Europa geweckt haben.
Wie die Bild berichtet, habe es bereits Treffen seiner neuen Agentur Roc Nation mit Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool gegeben. Intern soll die Schmerzgrenze für einen Diomande-Verkauf bei mindestens 100 Millionen Euro liegen. Auch über ein kurioses Modell mit einem Verkauf von Diomande in diesem Sommer und einem Verbleib in Leipzig auf Leihbasis für ein weiteres Jahr wurde zuletzt berichtet.
Geht es aber nach Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff, ist ein Transfer im kommenden Sommer völlig ausgeschlossen. "Ich kann sagen: Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der ja noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der sich schon noch weiterentwickeln kann, weil er natürlich auch noch sehr jung ist. Und auch sicherlich noch teurer werden kann", sagte er am vergangenen Freitag bei Sky.
FC Bayern bei Anthony Gordon wohl in der Pole Position
Während also RB bei Diomande auf Durchzug im Sommer stellen wird, sind die Karten des FCB im Werben um den deutlich günstigeren Gordon angeblich durchaus bestens. Der Telegraph berichtet etwa, dass sich unter den Verantwortlichen der Magpies der Eindruck verfestige, dass Gordon im Sommer einen Wechsel anstrebe, um sich eine neue Herausforderung zu suchen. Den Bayern spielt auch in die Karten, dass Newcastle den Sprung in einen Europapokal voraussichtlich verpassen wird.
Außerdem soll Gordon die Entwicklung von Michael Olise nach seinem Wechsel aus der Premier League zum FC Bayern aufmerksam verfolgt haben und diesem nacheifern wollen. Wie der Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, sehe Gordon wegen Olises schneller Anpassung in Deutschland und dessen Leistungen in München einen Wechsel zum FCB als "logischen nächsten Schritt" in seiner Karriere an.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.