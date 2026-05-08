Eine Rückkehr von Trainer Jose Mourinho zum krisengebeutelten Real Madrid nimmt offenbar immer mehr Formen an. Wie Sky Sport berichtet, soll der Portugiese, der die Königlichen bereits von 2010 bis 2013 trainiert hatte und aktuell noch bei Benfica unter Vertrag steht, mittlerweile in der Pole Position sein - allerdings auch zwei klare Forderungen haben.
Ex-Trainer von Real in der Pole-Position! Trainerhammer in Madrid nimmt Formen an
Mourinho stellt zwei Bedingungen
Dem Bericht zufolge haben sich die Verantwortlichen von Real Madrid zu Beginn der Woche mit dem Management von Mourinho getroffen, um die Gespräche weiter voranzutreiben. Auch zum Trainer selbst soll es bereits Kontakt gegeben haben. Vor allem Reals Generaldirektor Jose Angel Sanchez soll sich für eine Verpflichtung Mourinhos stark machen.
Aber auch in Präsident Florentino Perez soll der 63-Jährige laut The Athletic einen großen Fürsprecher haben und gilt als Wunschkandidat, um im kommenden Sommer nach 13 Jahren wieder auf den Trainerstuhl der Königlichen zurückzukehren.
Mourinho selbst scheint ebenfalls nicht abgeneigt, allerdings stellt er wohl zwei Bedingungen. So berichtet Sky, dass der neue Coach einerseits "volle Kontrolle", sowie "großes Mitspracherecht bei Transfers" einfordern soll, um einem erneuten Engagement bei den Königlichen zuzustimmen.
Rückkehr zu Real Madrid? Mourinho soll Ausstiegsklausel haben
Mourinho ließ seine Zukunft bei Benfica über die aktuelle Spielzeit hinaus zuletzt offen. Gefragt, ob er auch in der Saison 2026/27 Trainer des portugiesischen Rekordmeisters sein werde, sagte er: "Das kann ich nicht sagen. Wie kann ich solch eine Sache bestätigen? Das hängt doch nicht nur von mir ab."
Und weiter: "Ein Trainer ist in der Struktur eines Vereins eingebunden. Genauso wie alle anderen Mitarbeiter oder ein Journalist in einer Redaktion. Sie sind ein Journalist bei 'A Bola'. Können Sie garantieren, dass Sie in zehn Jahren noch dort sind? Vielleicht wollen Sie das. Aber Sie können es nicht." Mourinhos Fazit: "Natürlich kann ich gar nichts garantieren", obwohl er betonte, dass "es nichts gibt von Real Madrid!"
Mourinho soll laut The Athletic in seinem bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro besitzen, die Real angesichts der Summe mit Leichtigkeit aktivieren könnte.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".