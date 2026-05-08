Ex-Trainer von Real in der Pole-Position! Trainerhammer in Madrid nimmt Formen an

Dem Bericht zufolge haben sich die Verantwortlichen von Real Madrid zu Beginn der Woche mit dem Management von Mourinho getroffen, um die Gespräche weiter voranzutreiben. Auch zum Trainer selbst soll es bereits Kontakt gegeben haben. Vor allem Reals Generaldirektor Jose Angel Sanchez soll sich für eine Verpflichtung Mourinhos stark machen.

Aber auch in Präsident Florentino Perez soll der 63-Jährige laut The Athletic einen großen Fürsprecher haben und gilt als Wunschkandidat, um im kommenden Sommer nach 13 Jahren wieder auf den Trainerstuhl der Königlichen zurückzukehren.

Mourinho selbst scheint ebenfalls nicht abgeneigt, allerdings stellt er wohl zwei Bedingungen. So berichtet Sky, dass der neue Coach einerseits "volle Kontrolle", sowie "großes Mitspracherecht bei Transfers" einfordern soll, um einem erneuten Engagement bei den Königlichen zuzustimmen.