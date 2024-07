Redakteur

Geboren und aufgewachsen in München, wurde ihm die Liebe zum Fußball und insbesondere zum FC Bayern bereits in die Wiege gelegt. Durfte seine Fußballschuhe einst noch im Griffin Park, dem alten Stadion des FC Brentford schnüren, hat an den Tasten aber mehr Talent, als auf dem grünen Rasen. Früher als Redakteur für UEFA.com tätig, ist er seit 2015 bei GOAL und SPOX.