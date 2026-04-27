Bayern Münchens Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat bestätigt, dass der deutsche Rekordmeister sich einst konkret um zwei Offensivstars von Champions-League-Gegner PSG bemühte. Der ehemalige Vorstandsboss des FCB nannte auch die Gründe für das jeweilige Scheitern des bayrischen Werbens.
Ein Ausrüstervertrag war Schuld! Dem FC Bayern ging ein späterer Ballon-d'Or-Sieger durch die Lappen
Bei t-online.de führte Rummenigge aus, dass man 2016 gerne den aufstrebenden Ousmane Dembele an die Isar gelotst hätte. "Bei Dembele war ich noch selbst mit dabei. Wir und vor allem unser damaliger Sportdirektor Michael Reschke wollten ihn unbedingt verpflichten, aber leider ist uns damals Dortmund zuvorgekommen."
Tatsächlich wechselte Dembele in jenem Sommer für 35 Millionen Euro Ablöse zum Bundesligarivalen BVB. Die Gründe für die Entscheidung des damals 19-Jährigen waren laut Rummenigge nicht allein sportlicher Natur: "Dembele spielte damals bei Stade Rennes. Die Klub-Besitzer waren gleichzeitig auch die Besitzer von Puma. Dortmund hatte zu dem Zeitpunkt einen Ausrüstervertrag mit Puma. Dementsprechend war klar, dass wir als Adidas-Klub da nicht unbedingt präferiert zum Zug kommen."
Und weiter: "Das war ein wunderbarer Spieler, aber wie man gesehen hat, ist er bei Dortmund auch schnell wieder Richtung Barcelona abgewandert. Er ist ohne Frage ein sehr guter Spieler, der aber auch gut geführt werden muss." Dembele wechselt nach einem Jahr in Dortmund für knapp 150 Millionen Euro Ablöse als Neymar-Nachfolger zu Barca, hatte dort aber immer wieder mit Verletzungs- und Disziplinproblemen zu kämpfen.
Nach sechs Jahren in Barcelona ging es schließlich zurück in die Ligue 1 und zu Paris Saint-Germain. Dort entwickelte sich Dembele unter Cheftrainer Luis Enrique prächtig und wurde im Vorjahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.
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Desire Doue wechselte 2024 von Stade Rennes zu PSG
An Dembeles Seite stürmt in Paris Desire Doue. Auch an ihm war der FC Bayern dran und wollte ihn 2024 holen. Doue spielte damals ebenfalls für Rennes und entschied sich für einen Wechsel in den Parc des Princes. Über den mittlerweile 20 Jahre alten Angreifer sagte Rummenigge: "Den hätten wir gerne verpflichtet, er hätte uns sehr gut zu Gesicht gestanden. Aber er hat sich für Paris entschieden, weil er in seiner französischen Heimat bleiben wollte."
Der Bundesligaprimus werde "auch in der Zukunft mal den ein oder anderen Spielern nicht kriegen, weil woanders vielleicht mehr Geld gezahlt wird. Das muss man akzeptieren und ist Teil des Geschäfts. Wie man sieht, können trotzdem sowohl Paris als auch wir sehr ordentlich damit leben."
Der 70-Jährige betonte in dem Zuge, dass ein möglicher Doue-Deal nicht an einem Veto des Aufsichtsrates gescheitert sei: "Nein, wer so etwas erzählt, erzählt Märchen. Der Spieler hätte auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit Ablöse und Gehalt gut zu uns gepasst."
Am Dienstagabend können sich die Münchener aus nächster Nähe nochmal ein Bild von ihren einstigen Transferkandidaten machen. Um 21 Uhr treten sie im mit Spannung erwarteten Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei PSG an.
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Die Rekordverkäufe des FC Bayern
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Matthijs de Ligt Abwehr Manchester United 2024 45 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr PSG 2023 45 Millionen Euro Robert Lewandowski Angriff FC Barcelona 2022 45 Millionen Euro Douglas Costa Angriff Juventus 2018 40 Millionen Euro Ryan Gravenberch Mittelfeld FC Liverpool 2023 40 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.