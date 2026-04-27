Ein Ausrüstervertrag war Schuld! Dem FC Bayern ging ein späterer Ballon-d'Or-Sieger durch die Lappen

Bei t-online.de führte Rummenigge aus, dass man 2016 gerne den aufstrebenden Ousmane Dembele an die Isar gelotst hätte. "Bei Dembele war ich noch selbst mit dabei. Wir und vor allem unser damaliger Sportdirektor Michael Reschke wollten ihn unbedingt verpflichten, aber leider ist uns damals Dortmund zuvorgekommen."

Tatsächlich wechselte Dembele in jenem Sommer für 35 Millionen Euro Ablöse zum Bundesligarivalen BVB. Die Gründe für die Entscheidung des damals 19-Jährigen waren laut Rummenigge nicht allein sportlicher Natur: "Dembele spielte damals bei Stade Rennes. Die Klub-Besitzer waren gleichzeitig auch die Besitzer von Puma. Dortmund hatte zu dem Zeitpunkt einen Ausrüstervertrag mit Puma. Dementsprechend war klar, dass wir als Adidas-Klub da nicht unbedingt präferiert zum Zug kommen."

Und weiter: "Das war ein wunderbarer Spieler, aber wie man gesehen hat, ist er bei Dortmund auch schnell wieder Richtung Barcelona abgewandert. Er ist ohne Frage ein sehr guter Spieler, der aber auch gut geführt werden muss." Dembele wechselt nach einem Jahr in Dortmund für knapp 150 Millionen Euro Ablöse als Neymar-Nachfolger zu Barca, hatte dort aber immer wieder mit Verletzungs- und Disziplinproblemen zu kämpfen.

Nach sechs Jahren in Barcelona ging es schließlich zurück in die Ligue 1 und zu Paris Saint-Germain. Dort entwickelte sich Dembele unter Cheftrainer Luis Enrique prächtig und wurde im Vorjahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.