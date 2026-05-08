"Der perfekte Trainer!" Legende von Real Madrid wünscht sich Comeback von Xabi Alonso

Dabei wurde Alonso nach einigen Streitigkeiten innerhalb der Mannschaft erst zu Beginn des Jahres und trotz eines Punkteschnitts von 2,24 Zählern und nur drei Punkten Rückstand auf Barca in LaLiga entlassen und durch den aktuellen Trainer Alvaro Arbeloa ersetzt.

Wie die Marca nun unter Berufung auf Insider-Informationen aus der Real-Kabine berichtet, sei der tiefe Spalt zwischen einzelnen Spielern im Team auch durch die Demission von Alonso begründet. Die Situation bei Real habe sich im Oktober sukzessive verschlechtert, denn damals hätten mehrere Schlüsselspieler, darunter Vinicius Junior und Fede Valverde, ihre Unzufriedenheit über Alonsos Methoden mit intensiven Taktik-Einheiten und Videoanalysen öffentlich immer mehr offen zur Schau gestellt.

Es habe aber auch ein Lager gegeben, das mit Alonsos Maßnahmen bestens zurechtkam und dessen Ansatz, das System und den Spielstil grundlegend zu verändern, unterstützte. Für sie seien die ständigen Beschwerden gerade von Vinicius nur ein Vorwand gewesen, weil der Status des Brasilianers unter Alonso nicht mehr der gleiche war, wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti.

Vinicius war zwar auch unter Alonso ein elementarer Bestandteil des Teams, wurde jedoch in 20 von 33 Pflichtspielen unter dem Spanier aus- und sogar viermal nur eingewechselt. Bedeutet: Vinicius machte unter Alonso nur neun Spiele über die volle Distanz und befand sich auch vermehrt in der Vorbereiterrolle (10 Vorlagen). Im Vergleich dazu erzielte Vinicius unter Arbeloa bis dato in zehn Spielen weniger acht Tore mehr und wurde nur dreimal in 23 Spielen ausgewechselt.

Eine dieser aus Sicht von Vinicius so brüskierenden Auswechslungen von Xabi Alonso führte bekanntermaßen zum vieldiskutierten Eklat beim Clasico Ende Oktober. Laut Marca der Moment, in dem die Saison intern und stimmungstechnisch endgültig kippte. So sollen auch Spieler wie Jude Bellingham oder Eduardo Camavinga der Meinung gewesen sein, dass die Methoden und der Ansatz von Alonso die Leistung vieler Spieler negativ beeinflusse.

Der Mangel an Respekt vonseiten eines Spielerlagers soll gegenüber Alonso so groß gewesen sein, dass sich einige Spieler in Taktikbesprechungen sogar schlafend gestellt und während Alonsos Vorträgen geredet hätten. Das soll nicht nur bei Alonsos Fürsprechern aus der Mannschaft zu einer tiefen Verärgerung geführt haben, sondern auch zu einem Ausraster des nach wie vor vereinslosen Trainers. "Ich wusste nicht, dass ich hier in einen Kindergarten gekommen bin", soll der fassungslose Alonso irgendwann geschrien haben.