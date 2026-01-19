Das passierte ihm zuletzt vor über 15 Jahren beim BVB! Robert Lewandowski erlebt beim FC Barcelona eine bittere Serie

Der polnische Nationalspieler, 2022 vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt, muss sich regelmäßig hinter Ferran Torres anstellen. Dabei ist seine Torquote weiterhin ordentlich, wettbewerbsübergreifend steht er aktuell bei zehn Treffern in 22 Saison-Einsätzen.

Lewandowskis Vertrag bei Barca läuft am Saisonende aus. Zwar gibt es die Option auf eine Verlängerung, zuletzt ging die Tendenz aber mehr und mehr zu einem Abschied aus dem Camp Nou im Sommer. Lewandowski selbst ließ seine Zukunft Ende Dezember offen, sagte im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski: "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck."

Im Falle eines Wechsels wird vor allem über mögliche Engagements des Ex-Bayern-Goalgetters in Saudi-Arabien oder der MLS spekuliert. Chicago Fire soll zuletzt Interesse angemeldet haben.

Derweil hofft Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft noch auf ein Highlight im kommenden Sommer. Nach Platz zwei hinter den Niederlanden in ihrer Qualifikationsgruppe kämpfen die Polen Ende März in den Playoffs um eines der letzten Tickets zur WM 2026. Im Halbfinale trifft man zuhause auf Albanien, in einem möglichen Playoff-Finale würde es gegen Schweden oder die Ukraine gehen.

Lewandowski war nach Unstimmigkeiten mit Ex-Trainer Michal Probierz vergangenes Jahr vorübergehend aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Nachdem Probierz durch Jan Urban ersetzt wurde, kehrte der Superstar jedoch ins Team zurück, in der WM-Qualifikation gelangen Lewandowski in sieben Einsätzen vier Tore. Bei erfolgreichen Playoffs würde Polen bei der WM im Sommer in der Vorrunde auf Japan, die Niederlande und Tunesien treffen.