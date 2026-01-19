Barcelonas Stürmer Robert Lewandowski hat am Sonntagabend eine unrühmliche Serie vollendet, die er in dieser Form zuletzt vor über 15 Jahren erlebte.
Das passierte ihm zuletzt vor über 15 Jahren beim BVB! Robert Lewandowski erlebt beim FC Barcelona eine bittere Serie
Robert Lewandowski zum fünften Mal in Folge nicht in Barcas Liga-Startelf
Bei der überraschenden 1:2-Niederlage des Tabellenführers bei Real Sociedad saß Lewandowski im fünften Ligaspiel in Folge zunächst auf der Bank. Dass er es letztmals so oft am Stück im Ligabetrieb nicht in die Startelf schaffte, datiert noch aus seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund.
Im Sommer 2010 als junger Stürmer vom polnischen Klub Lech Posen zum BVB gewechselt, tat er sich in der Bundesliga zunächst schwer. Seinerzeit musste Lewandowski sogar noch deutlich häufiger als fünfmal in Folge auf der Reservebank Platz nehmen, war während seiner ersten Monate in Dortmund nur Joker. Erst Anfang Dezember 2010 stand der Torjäger dann beim 2:0-Sieg in Nürnberg erstmals in der Bundesliga-Startelf des damaligen BVB-Trainers Jürgen Klopp, bedankte sich mit einem späten Tor zum Endstand für das Vertrauen.
- Getty
Robert Lewandowski bei Barca nicht mehr gesetzt
Bei Barca muss sich Lewandowski im Herbst seiner Karriere nun inzwischen wieder häufig mit der Jokerrolle begnügen. Nachdem er in den Ligaspielen bei Betis Sevilla (5:3) und gegen CA Osasuna (2:0) jeweils 90 Minuten lang draußen blieb, wurde der 37-Jährige in LaLiga zuletzt dreimal in Folge eingewechselt. Beim 2:0 im Stadtderby bei Espanyol Anfang Januar war ihm noch ein Tor gelungen, am Sonntag konnte er die Auswärtsniederlage in San Sebastian nicht mehr verhindern.
Nach gut einer Stunde hatte Barca-Trainer Hansi Flick Lewandowski beim Stand von 0:1 für Ferran Torres ins Spiel gebracht. Einige Minuten nach der Einwechslung des ehemaligen Bundesligastürmers besorgte Marcus Rashford den zwischenzeitlichen Ausgleich, postwendend kassierten die Katalanen aber den Treffer zum 1:2-Endstand aus ihrer Sicht, für den Goncalo Guedes verantwortlich zeichnete. Lewandowski blieb ohne Treffer und kassierte kurz vor Schluss die Gelbe Karte.
Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona im Sommer?
Der polnische Nationalspieler, 2022 vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt, muss sich regelmäßig hinter Ferran Torres anstellen. Dabei ist seine Torquote weiterhin ordentlich, wettbewerbsübergreifend steht er aktuell bei zehn Treffern in 22 Saison-Einsätzen.
Lewandowskis Vertrag bei Barca läuft am Saisonende aus. Zwar gibt es die Option auf eine Verlängerung, zuletzt ging die Tendenz aber mehr und mehr zu einem Abschied aus dem Camp Nou im Sommer. Lewandowski selbst ließ seine Zukunft Ende Dezember offen, sagte im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski: "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck."
Im Falle eines Wechsels wird vor allem über mögliche Engagements des Ex-Bayern-Goalgetters in Saudi-Arabien oder der MLS spekuliert. Chicago Fire soll zuletzt Interesse angemeldet haben.
Derweil hofft Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft noch auf ein Highlight im kommenden Sommer. Nach Platz zwei hinter den Niederlanden in ihrer Qualifikationsgruppe kämpfen die Polen Ende März in den Playoffs um eines der letzten Tickets zur WM 2026. Im Halbfinale trifft man zuhause auf Albanien, in einem möglichen Playoff-Finale würde es gegen Schweden oder die Ukraine gehen.
Lewandowski war nach Unstimmigkeiten mit Ex-Trainer Michal Probierz vergangenes Jahr vorübergehend aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Nachdem Probierz durch Jan Urban ersetzt wurde, kehrte der Superstar jedoch ins Team zurück, in der WM-Qualifikation gelangen Lewandowski in sieben Einsätzen vier Tore. Bei erfolgreichen Playoffs würde Polen bei der WM im Sommer in der Vorrunde auf Japan, die Niederlande und Tunesien treffen.
- Getty Images
Robert Lewandowskis Zahlen für den FC Barcelona
- Bei Barca seit: 2022
- Einsätze: 169
- Tore: 111
- Assists: 22
- Titel: 2x Spanischer Meister, 1x Spanischer Pokalsieger, 3x Spanischer Supercup-Sieger