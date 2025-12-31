Die Anzeichen auf einen Wechsel von FC Barcelonas Stürmer Robert Lewandowski in die USA verdichten sich. Die Sport Bild berichtet nun von einem Treffen an Heiligabend, dem neben dem Polen auch dessen Berater Pini Zahavi und Vertreter von Chicago Fire beiwohnten.
Bald auf den Spuren von einer Legende des FC Bayern München? Transfer-Treffen um Robert Lewandowski enthüllt
Wird Lewandowski das neue Zugpferd der MLS?
Demnach wolle der MLS-Klub den 37-Jährigen unbedingt verpflichten, um Lewandowski zum Zugpferd der Liga zu machen. Bereits vor wenigen Wochen hatte die BBC von positiven Gesprächen zwischen beiden Parteien berichtet. Auch die Gehaltsfrage soll kein Problem darstellen.
Lewandowski befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei Barca und kann die Katalanen nach der Saison somit ablösefrei verlassen. Auf diese Art und Weise war im vergangenen Sommer schon Thomas Müller in der MLS bei den Vancouver Whitecaps gelandet.
Zudem würde der Torjäger auf den Spuren seines ehemaligen Teamkollegen Bastian Schweinsteiger wandeln. Die Legende des FC Bayern München ließ ihre Laufbahn von 2017 bis 2019 in Chicago ausklingen.
Lewandowski vor Barca-Abschied
Doch auch in Saudi-Arabien und der Türkei weckt Lewandowski dem Vernehmen nach großes Interesse, eine Entscheidung über seine Zukunft könnte er bereits in den kommenden Wochen treffen. Seine Zeit in Barcelona scheint sich derweil dem Ende zu neigen.
Aufgrund seines hohen Jahressalärs von kolportierten 20 Millionen Euro brutto gilt ein Verbleib bei der finanziell angeschlagenen Blaugrana als nahezu ausgeschlossen. Zumal Lewandowski unter Trainer Hansi Flick längst nicht mehr unumstrittener Stammspieler ist.
Lewandowski kein Stammspieler mehr unter Flick
In der laufenden Spielzeit muss sich Lewandowski immer häufiger mit der Rolle des Jokers zufriedengeben. Eine Tatsache, worunter auch seine Torausbeute spürbar leidet. Seinen letzten Treffer erzielte er Ende November beim 4:0 über Athletic Club, insgesamt kommt Lewandowski auf acht Tore in 18 Einsätzen. In der Champions League landete er noch nicht auf der Anzeigetafel.
Derweil soll sich Barca nach einem Nachfolger umschauen. Als Kandidat auf die Lewandowski-Nachfolge wurde von der Marca zuletzt Dusan Vlahovic ins Spiel gebracht, dessen Arbeitspapier bei Juventus Turin ebenfalls im Sommer ausläuft. Auch der FC Bayern München, wie schon nach Lewandowskis Abgang im Jahr 2022, soll angeblich interessiert sein. Der 25-Jährige könnte zunächst den Back-Up von Harry Kane geben und diesen auf Dauer beerben.
Leistungsdaten von Robert Lewandowski bei Barca in dieser Saison
- Spiele: 18
- Tore: 8
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 916