Bald auf den Spuren von einer Legende des FC Bayern München? Transfer-Treffen um Robert Lewandowski enthüllt

Demnach wolle der MLS-Klub den 37-Jährigen unbedingt verpflichten, um Lewandowski zum Zugpferd der Liga zu machen. Bereits vor wenigen Wochen hatte die BBC von positiven Gesprächen zwischen beiden Parteien berichtet. Auch die Gehaltsfrage soll kein Problem darstellen.

Lewandowski befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei Barca und kann die Katalanen nach der Saison somit ablösefrei verlassen. Auf diese Art und Weise war im vergangenen Sommer schon Thomas Müller in der MLS bei den Vancouver Whitecaps gelandet.

Zudem würde der Torjäger auf den Spuren seines ehemaligen Teamkollegen Bastian Schweinsteiger wandeln. Die Legende des FC Bayern München ließ ihre Laufbahn von 2017 bis 2019 in Chicago ausklingen.