WM 2026 Teilnehmer: Wer ist für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert?

Bis dato stehen nur die drei Gastgeber als Teilnehmer an der WM 2026 fest. Wir blicken hier kontinuierlich voraus.

Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird die erste Weltmeisterschaft sein, an der 48 Mannschaften teilnehmen. Bei den vergangenen sieben Weltturnieren hatten sich stets 32 Länder qualifiziert, im Sommer 2026 sind noch 16 Teams mehr dabei.

Der Modus sieht dabei vor, dass die 48 Teilnehmer auf zwölf Vierergruppen verteilt werden. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichen das Sechzehntelfinale, ab dem es dann im K.o.-Modus weiter geht. Bis hin zum Finale, das am 19. Juli 2026 in New York/New Jersey (USA) stattfinden wird. Eröffnet wird die WM 2026 am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt.

GOAL hält Euch in diesem Artikel stets auf dem Laufenden, welche Mannschaften sich für die WM 2026 qualifiziert haben und bereits als Teilnehmer feststehen.