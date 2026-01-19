Der FC Barcelona kassierte am Sonntag gegen Real Sociedad seine dritte Niederlage in der laufenden LaLiga-Saison (1:2). Im Anschluss gab es vonseiten der Blaugrana Kritik am Unparteiischen Jesus Gil Manzano.
"Er schaut mich mit einem überheblichen Gesichtsausdruck an": Barcelona-Kapitän Frenkie de Jong kritisiert Schiedsrichter Jesus Gil Manzano
Barcelonas Kapitän Frenkie de Jong monierte zunächst, dass Gil Manzano in der zweiten Halbzeit nicht genug nachspielen ließ, als die Katalanen noch auf den Ausgleich drängten. Dafür sah er die Gelbe Karte: "Wir haben viele Chancen vergeben. Das ist das Enttäuschendste. Am Ende des Spiels, in der Nachspielzeit, sage ich ihm, er soll auf die Zeit achten. Es dauert eine Minute, den Torabstoß auszuführen… Es ist normal, dass die Zeit dann nachgespielt wird. Und er gibt keine zehn Sekunden extra. Ich finde das verrückt. Ich habe es ihm gesagt - und er zeigt mir die Karte."
Auch die Körpersprache des Unparteiischen monierte der niederländische Nationalspieler: "Ich muss das betonen: Ich darf nicht mit dem Schiedsrichter sprechen. Aber ich bin der Kapitän und ich verstehe das nicht. Er schaut mich mit einem überheblichen Gesichtsausdruck an. Das ist frustrierend. So darf man sich nicht benehmen."
- getty
Hansi Flick: "Jeder hat es gesehen"
Unterstützung erhielt de Jong von Cheftrainer Hansi Flick: "Vor dem Spiel habe ich schon Kommentare über den Schiedsrichter gelesen. Ich spreche immer gut über sie. Aber Frenkie hat recht, er ist ruhig. Er ist der Kapitän. Er ist auf dem Platz, er will mit ihm sprechen – und er darf es nicht. Manchmal will ich auch mit dem vierten Offiziellen sprechen, und ich kann nicht, man muss es akzeptieren. Ich weiß nicht, ob es in Spanien generell an Kommunikation mit den Schiedsrichtern mangelt, aber bei Gil Manzano gibt es eindeutig ein Kommunikationsproblem."
Flick fügte noch einmal hinzu: "Ich werde keine Zeit oder Energie darauf verschwenden. Ich bin nicht enttäuscht vom Schiedsrichter. Jeder hat es gesehen." Als Ausrede für die Niederlage möchte er den Unparteiischen jedoch nicht verwenden: "Wir hätten mehr Tore erzielen müssen, wir hatten Chancen. Am Ende gehen wir ohne Punkte nach Hause."
Barcelona büßt Vorsprung auf Real Madrid ein
Der FC Barcelona hatte in der Anfangsphase der Partie gleich zwei Tore aberkannt bekommen - allerdings jeweils zurecht. Beim vermeintlichen Führungstreffer von Fermin Lopez hatte Dani Olmo beim Ballgewinn Takefusa Kubo am Fuß getroffen und somit gefoult. Beim erneuten 1:0 durch Lamine Yamal in der 28. Minute stand der spanische Nationalspieler hauchdünn im Abseits. Mikel Oyarzabal brachte Real Sociedad anschließend tatsächlich in Führung, ehe Marcus Rashford für Barcelona ausglich. Den Siegtreffer für San Sebastian erzielte Goncalo Guedes. Selbst die Rote Karte gegen Carlos Soler kurz vor Schluss konnte Barcas Niederlage nicht verhindern.
Durch Barcelonas Pleite und den 2:0-Sieg von Verfolger Real Madrid am Samstag gegen UD Levante sind die Madrilenen in der LaLiga-Tabelle wieder auf einen Punkt an den Erzrivalen aus dem Norden herangerückt.
