"Er schaut mich mit einem überheblichen Gesichtsausdruck an": Barcelona-Kapitän Frenkie de Jong kritisiert Schiedsrichter Jesus Gil Manzano

Barcelonas Kapitän Frenkie de Jong monierte zunächst, dass Gil Manzano in der zweiten Halbzeit nicht genug nachspielen ließ, als die Katalanen noch auf den Ausgleich drängten. Dafür sah er die Gelbe Karte: "Wir haben viele Chancen vergeben. Das ist das Enttäuschendste. Am Ende des Spiels, in der Nachspielzeit, sage ich ihm, er soll auf die Zeit achten. Es dauert eine Minute, den Torabstoß auszuführen… Es ist normal, dass die Zeit dann nachgespielt wird. Und er gibt keine zehn Sekunden extra. Ich finde das verrückt. Ich habe es ihm gesagt - und er zeigt mir die Karte."

Auch die Körpersprache des Unparteiischen monierte der niederländische Nationalspieler: "Ich muss das betonen: Ich darf nicht mit dem Schiedsrichter sprechen. Aber ich bin der Kapitän und ich verstehe das nicht. Er schaut mich mit einem überheblichen Gesichtsausdruck an. Das ist frustrierend. So darf man sich nicht benehmen."