"Ich weiß nicht, wo ich spielen möchte": Robert Lewandowski lässt mit brisanten Aussagen zu seiner Zukunft beim FC Barcelona aufhorchen

"Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck", spielte der Pole die Situation herunter. Lewandowski läuft seit 2022 für die Katalanen auf, in seinem aktuellen Arbeitspapier soll eine vereinsseitige Option auf ein weiteres Vertragsjahr stehen.

Der Hauptgrund für die stockenden Verhandlungen seine keine vertraglichen Inhalte, versicherte der 37-Jährige: "Es geht nicht darum, mein Gehalt zu halbieren. Vieles hängt davon ab, wie der Klub plant und, was ich möchte."

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach sich Lewandowskis Berater bereits mit Klubs aus der Saudi Pro League und der MLS in Gesprächen befänden. In seiner Zeit in Barcelona kommt der Top-Star bislang auf 109 Tore und 22 Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 165 Einsätzen für die Blaugrana.