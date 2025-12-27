Robert Lewandowski hat seine persönliche Zukunft im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski offen gelassen. "Ich habe immer noch Zeit, um eine Entscheidung zu treffen", sagte der Stürmer des FC Barcelona mit Blick auf die Gespräche über seinen im Sommer auslaufenden Vertrag.
"Ich weiß nicht, wo ich spielen möchte": Robert Lewandowski lässt mit brisanten Aussagen zu seiner Zukunft beim FC Barcelona aufhorchen
"Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck", spielte der Pole die Situation herunter. Lewandowski läuft seit 2022 für die Katalanen auf, in seinem aktuellen Arbeitspapier soll eine vereinsseitige Option auf ein weiteres Vertragsjahr stehen.
Der Hauptgrund für die stockenden Verhandlungen seine keine vertraglichen Inhalte, versicherte der 37-Jährige: "Es geht nicht darum, mein Gehalt zu halbieren. Vieles hängt davon ab, wie der Klub plant und, was ich möchte."
Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach sich Lewandowskis Berater bereits mit Klubs aus der Saudi Pro League und der MLS in Gesprächen befänden. In seiner Zeit in Barcelona kommt der Top-Star bislang auf 109 Tore und 22 Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 165 Einsätzen für die Blaugrana.
- Getty Images
Lewandowski: "Hätte gerne alles"
In der aktuellen Saison ist der Lauf des polnischen Nationalmannschaftskapitäns allerdings ins Stocken gekommen. Zwei Verletzungen kosteten den Goalgetter bislang mehrere Spiele. Eine schwierige Situation, wie er eingestand. Er müsse sich zügeln und den Fokus auf die zweite Hälfte der Spielzeit richten, befand Lewandowski.
Die Ziele für seine Zukunft hängt er dennoch hoch - auch mit der Nationalmannschaft, mit der er in den Playoffs noch um den Einzug in die WM-Endrunde kämpft: "Ich hoffe, wir spielen diese beiden Spiele auf eine Art, die es uns erlaubt, uns für die WM zu qualifizieren. Ich hätte gerne alles: die WM-Qualifikation, die spanische Meisterschaft, die Champions League."
Eine Rolle spielt dabei auch sein fortgeschrittenes Alter: "Mit ist bewusst, dass dies meine letzten Jahre als Fußballer sind."
