Wie die italienische Zeitung Corrierre dello Sport berichtet, wird RB Salzburg in seiner Heimat Österreich als potenzieller neuer Abnehmer für Alaba gehandelt.
Aus bei Real Madrid zeichnet sich ab: David Alaba vor spektakulärer Rückkehr?
Demnach soll man in Salzburg daran Interesse haben, den 33-Jährigen als erfahrenen Führungsspieler und Mentor für die jungen Profis einzubinden. Für Alaba wäre ein Wechsel nach Österreich auch emotional besonders, da er vor seinem Durchbruch beim FC Bayern München in der Nachwuchsakademie von Austria Wien ausgebildet wurde und somit in sein Heimatland zurückkehren würde.
Aktuell steht Alaba noch bei Real Madrid unter Vertrag, doch dieser läuft nach der Saison aus - die Zeichen stehen klar auf Abschied. Aufgrund hartnäckiger Wadenprobleme kam er in der laufenden Spielzeit nur selten zum Einsatz und spielte auch bei voller Fitness im Team der Königlichen keine zentrale Rolle.
- AFP
Abschied von Real Madrid: Alaba-Berater in Mailand gesichtet
Insgesamt absolvierte er in der Saison 2025/26 lediglich 14 Pflichtspiele mit 415 Einsatzminuten. Seit seinem Wechsel im Jahr 2021 brachte er es für Real Madrid auf 130 Einsätze, in denen ihm fünf Tore und neun Vorlagen gelangen. Zudem gewann er mit den Blancos zweimal die Champions League.
Salzburg gilt jedoch nicht als einziger Alaba-Interessent. Zuletzt berichtete Transferinsider Fabrizio Romano, dass Alabas Berater Pini Zahavi kürzlich zu Gesprächen mit mehreren interessierten Klubs in Mailand gewesen sei. Um welche Vereine es sich konkret handelte, wurde nicht gesagt. Laut Romano gebe es jedoch "mehrere Interessenten". Auch ein Wechsel in die MLS oder nach Saudi-Arabien werden als mögliche Option gesehen.
David Alaba: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 14 Tore 0 Vorlagen 0