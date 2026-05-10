Aus bei Real Madrid zeichnet sich ab: David Alaba vor spektakulärer Rückkehr?

Demnach soll man in Salzburg daran Interesse haben, den 33-Jährigen als erfahrenen Führungsspieler und Mentor für die jungen Profis einzubinden. Für Alaba wäre ein Wechsel nach Österreich auch emotional besonders, da er vor seinem Durchbruch beim FC Bayern München in der Nachwuchsakademie von Austria Wien ausgebildet wurde und somit in sein Heimatland zurückkehren würde.

Aktuell steht Alaba noch bei Real Madrid unter Vertrag, doch dieser läuft nach der Saison aus - die Zeichen stehen klar auf Abschied. Aufgrund hartnäckiger Wadenprobleme kam er in der laufenden Spielzeit nur selten zum Einsatz und spielte auch bei voller Fitness im Team der Königlichen keine zentrale Rolle.