"Albtraum": Tottenham-Torhüter Kinsky spricht erstmals über sein katastrophales Debüt

Tudor erklärte die Auswechslung damit, dass er "den Spieler und die Mannschaft schützen" wollte. "Ich habe Toni nach dem Spiel erklärt, dass er der richtige Mann und ein guter Torwart ist. Leider sind diese Fehler in diesem wichtigen Spiel passiert."

Dennoch prasselte Kritik auf den Spurs-Coach ein. "Jeder in der Fußballwelt wird sich fortan an diesen Moment erinnern, wenn er Kinskys Namen sieht oder hört. Du hättest ihn wenigstens bis zur Halbzeit drauf lassen müssen. So hat er seine Karriere komplett zerstört. Ich fühle wirklich mit ihm", schimpfte beispielsweise Torwart-Legende Peter Schmeichel."

Kinsky steht seit Anfang 2025 bei Tottenham unter Vertrag, nachdem er für 16,5 Millionen Euro von Slavia Prag nach London gewechselt war. An Stammkraft Guglielmo Vicario ist jedoch kein Vorbeikommen für ihn. Insgesamt reichte es bisher zu 13 Einsätzen.