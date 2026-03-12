Nach seinem Horrordebüt in der Champions League hat sich Tottenham-Torhüter Antonin Kinsky nun zu Wort gemeldet. Der 22-Jährige leistete sich beim 2:5-Debakel der Spurs gegen Atletico Madrid zwei kapitale Patzer in der Anfangsphase, woraufhin ihn Trainer Igor Tudor beim Stand von 0:3 nach nur 17 Minuten "erlöste" und für seine Entscheidung anschließend scharf kritisiert wurde.
"Albtraum": Tottenham-Torhüter Kinsky spricht erstmals über sein katastrophales Debüt
Kinskys CL-Debüt war bereits nach 17 Minuten beendet
Kinsky verließ den Platz sichtlich niedergeschlagen. Mit etwas Abstand äußerte sich der Keeper in einer Instagram-Story erstmals zur dramatischen Nacht. "Danke für die Nachrichten", schrieb er und betonte: "Vom Traum zum Albtraum und wieder zurück zum Traum. Bis bald."
Zuvor in der Saison war der Tscheche erst zweimal im englischen Ligapokal um Einsatz gekommen, weshalb die Startelf-Berufung im Achtelfinal-Hinspiel umso überraschender war. Bereits nach sechs Minuten stand Kinskys Abend unter schlechten Sternen, als er mit dem Ball am Fuß wegrutschte und Marcos Llorente zum 1:0 einschob. Vor dem 3:0 durch Julian Alvarez trat er zu allem Überfluss neben den Ball.
- Getty Images
Hat Tudor die Karriere von Kinsky zerstört?
Tudor erklärte die Auswechslung damit, dass er "den Spieler und die Mannschaft schützen" wollte. "Ich habe Toni nach dem Spiel erklärt, dass er der richtige Mann und ein guter Torwart ist. Leider sind diese Fehler in diesem wichtigen Spiel passiert."
Dennoch prasselte Kritik auf den Spurs-Coach ein. "Jeder in der Fußballwelt wird sich fortan an diesen Moment erinnern, wenn er Kinskys Namen sieht oder hört. Du hättest ihn wenigstens bis zur Halbzeit drauf lassen müssen. So hat er seine Karriere komplett zerstört. Ich fühle wirklich mit ihm", schimpfte beispielsweise Torwart-Legende Peter Schmeichel."
Kinsky steht seit Anfang 2025 bei Tottenham unter Vertrag, nachdem er für 16,5 Millionen Euro von Slavia Prag nach London gewechselt war. An Stammkraft Guglielmo Vicario ist jedoch kein Vorbeikommen für ihn. Insgesamt reichte es bisher zu 13 Einsätzen.
Tottenham Hotspur: Die nächsten Spiele der Spurs
- 15. März: FC Liverpool vs. Tottenham (Premier League)
- 18. März: Tottenham vs. Atletico Madrid (Champions League)
- 22. März: Tottenham vs. Nottingham Forest (Premier League)