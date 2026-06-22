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Italien Serie B

Italien Serie B Übersicht

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Italien Serie B, Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 20. August
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
Freitag, 21. August
Carrarese badge
Carrarese
CAR
Mantova badge
Mantova
MAN
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
Empoli badge
Empoli
EMP
Cremonese badge
Cremonese
CRE
Benevento badge
Benevento
BEN
Modena badge
Modena
MOD
Avellino badge
Avellino
AVE
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Ascoli Calcio 1898 FC crestAscoli Calcio 1898 FC00000000
2Avellino crestAvellino00000000
3Benevento crestBenevento00000000
4Calcio Padova crestCalcio Padova00000000
5Carrarese crestCarrarese00000000
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