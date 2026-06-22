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Italien Serie B
Italien Serie B Übersicht
Italien Serie B, Spielplan und Ergebnisse
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Donnerstag, 20. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Ascoli Calcio 1898 FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Avellino
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Benevento
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Calcio Padova
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Carrarese
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0