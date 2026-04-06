Serie B, Ergebnisse, Torschützen und Tabelle: Insigne führt Pescara erneut zum Sieg

Nach den gestrigen Spielen ging der 33. Spieltag der Serie B heute mit den übrigen acht Partien zu Ende, die diese Spielrunde abschlossen: Wichtige Siege für Venezia im Hinblick auf den Aufstieg sowie für Pescara und Sampdoria im unteren Tabellenbereich. Die Mannschaft von Stroppa holte sich dank eines 3:1-Heimsiegs gegen Juve Stabia drei Punkte, setzte sich von Frosinone ab – das gestern gegen Padua gewonnen hatte – und steht nun mit 71 Punkten allein an der Spitze, drei Punkte vor den Giallazzurri. Auf dem dritten Platz liegt Monza, das heute im direkten Duell um die Playoffs gegen Catanzaro unentschieden spielte. Im Abstiegskampf gewinnt Sampdoria ein entscheidendes Spiel gegen Empoli, und Pescara macht einen wichtigen Sprung nach vorne und klettert auf den drittletzten Platz, zwei Punkte hinter den Playouts, wobei es Reggiana und Spezia auf einen Schlag überholt.



