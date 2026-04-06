Nach den gestrigen Spielen endete der 33. Spieltag der Serie B heute mit den übrigen acht Partien, die diese Spielrunde abschlossen: Das letzte Spiel des Tages war die Begegnung zwischen Carrarese und Spezia, in der alles Mögliche passierte. Ein Derby, das von großer Nervosität auf dem Platz, hohem Tempo und angespannten Nerven geprägt war. Vier Tore, ein verschossener Elfmeter und vier Platzverweise, darunter drei bei Spezia, das das Spiel mit acht Mann beendete; Carrarese gewann das Spiel mit 3:1 und rückte damit näher an die Playoff-Plätze heran, während die Bianconeri durch diese Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschten und von Pescara überholt wurden.
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Carrarese – Spezia: Vier Platzverweise – die „Bianconeri“ beendeten das Spiel zu acht: Der Spielbericht
WAS IST PASSIERT?
Zur Halbzeit führten die Gastgeber bereits mit 2:0, und es hätten sogar drei Tore sein können, hätte Abiuso den verschossenen Elfmeter verwandelt. Der Stürmer machte es in der zweiten Halbzeit wieder gut und traf eine halbe Stunde vor Schluss nach einer Vorlage von Hasa, der bei Napoli unter Vertrag steht und zu den besten Spielern dieser Saison in der Serie B zählt. Fünf Minuten vor Spielende kam es zum ersten Platzverweis: Der Schiedsrichter zeigte Valoti nach einem hohen Bein gegen Rubino die rote Karte; In der Schlussphase erhitzen sich die Gemüter weiter, und Schiedsrichter Manganiello zeigt auch Adamo, Belloni und Bonfanti die rote Karte, nachdem er einen Ellbogenstoß gegen einen Gegner nach Überprüfung durch den VAR festgestellt hat.