Carrarese – Spezia: Vier Platzverweise – die „Bianconeri“ beendeten das Spiel zu acht: Der Spielbericht

Zur Halbzeit führten die Gastgeber bereits mit 2:0, und es hätten sogar drei Tore sein können, hätte Abiuso den verschossenen Elfmeter verwandelt. Der Stürmer machte es in der zweiten Halbzeit wieder gut und traf eine halbe Stunde vor Schluss nach einer Vorlage von Hasa, der bei Napoli unter Vertrag steht und zu den besten Spielern dieser Saison in der Serie B zählt. Fünf Minuten vor Spielende kam es zum ersten Platzverweis: Der Schiedsrichter zeigte Valoti nach einem hohen Bein gegen Rubino die rote Karte; In der Schlussphase erhitzen sich die Gemüter weiter, und Schiedsrichter Manganiello zeigt auch Adamo, Belloni und Bonfanti die rote Karte, nachdem er einen Ellbogenstoß gegen einen Gegner nach Überprüfung durch den VAR festgestellt hat.