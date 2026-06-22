Überraschender Verbleib in der Serie A? Für Niclas Füllkrug tut sich angeblich eine unerwartete Option auf

Calciomercato schreibt, dass sich Aufsteiger FC Venedig für die Dienste Füllkrugs interessiere. Wie konkret dieses Interesse sei, wird aber offen gelassen.

Venezia rüstet sich für die kommende Saison im Oberhaus. Füllkrug steht noch bis 2028 bei West Ham United unter Vertrag und spielte zuletzt auf Leihbasis für die AC Mailand bereits im Land des viermaligen Weltmeisters.

Bei den Rossoneri hat man allerdings davon abgesehen, die Kaufoption für den 33-Jährigen zu ziehen. Auch bei West Ham hat er trotz seines Vertrags keine Zukunft mehr. Galt es lange als wahrscheinlich, dass er die aus der Premier League abgestiegenen Londoner im Sommer ablösefrei verlassen darf, berichtete der kicker unlängst, dass West Ham durchaus noch Geld für Füllkrug sehen möchte.