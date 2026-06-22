Die Spekulationen um die Zukunft von Stürmer Niclas Füllkrug sind um eine Variante reicher: Ein Verbleib in der Serie A soll eine Option für den ehemaligen Torjäger des BVB sein.
Überraschender Verbleib in der Serie A? Für Niclas Füllkrug tut sich angeblich eine unerwartete Option auf
Calciomercato schreibt, dass sich Aufsteiger FC Venedig für die Dienste Füllkrugs interessiere. Wie konkret dieses Interesse sei, wird aber offen gelassen.
Venezia rüstet sich für die kommende Saison im Oberhaus. Füllkrug steht noch bis 2028 bei West Ham United unter Vertrag und spielte zuletzt auf Leihbasis für die AC Mailand bereits im Land des viermaligen Weltmeisters.
Bei den Rossoneri hat man allerdings davon abgesehen, die Kaufoption für den 33-Jährigen zu ziehen. Auch bei West Ham hat er trotz seines Vertrags keine Zukunft mehr. Galt es lange als wahrscheinlich, dass er die aus der Premier League abgestiegenen Londoner im Sommer ablösefrei verlassen darf, berichtete der kicker unlängst, dass West Ham durchaus noch Geld für Füllkrug sehen möchte.
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Niclas Füllkrug gilt als Kandidat bei Werder Bremen
Füllkrug war in den vergangenen Wochen vor allem bei seinem Ex-Klub Werder Bremen als Neuzugang im Gespräch. So meldete Ende Mai das Werder-nahe Portal Deichstube, es liefen Gespräche zwischen den Hanseaten und dem Angreifer wegen eines Transfers in diesem Sommer.
Demnach sei aus "Gedankenspielen" in der Bremer Führungsetage ein Kontakt zu Füllkrug entstanden. Beide Seite könnten sich eine neuerliche Zusammenarbeit vorstellen, allerdings habe es noch keine konkreten Verhandlungen gegeben. Weitere Gespräche seien geplant. Neben einer möglichen Ablöse wäre auch Füllkrugs Gehalt von angeblich fünf Millionen Euro pro Jahr ein massiver Stolperstein auf dem Weg zu einem Wechsel nach Bremen.
Bei seinem zweiten Engagement dort wurde Füllkrug einst unter anderem Torschützenkönig der Bundesliga und Nationalspieler. 2023 ging es für rund 17 Millionen Euro Ablöse zum BVB, ein Jahr später überwies West Ham für seine Dienste rund 27 Millionen Euro nach Dortmund.
Niclas Füllkrug schafft es nicht in Deutschlands WM-Kader
In der Premier League wurde Füllkrug allerdings nicht glücklich. Auch aufgrund hartnäckiger Verletzungsprobleme schaffte er den Durchbruch auf der Insel nicht. Im Winter folgte der Schritt nach Mailand. Bei Milan startete Füllkrug stark, bekleidete anschließend jedoch unter dem mittlerweile entlassenen Cheftrainer Massimiliano Allegri meist die Rolle des Edelreservisten.
Auch deshalb verpasste Füllkrug das Aufspringen auf den WM-Zug. Der 24-malige Nationalspieler (14 Tore) ist nach Teilnahmen an der Weltmeisterschaft 2022 und der Heim-EM 2024 nicht Teil des 26-köpfigen Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaftsendrunde in diesem Sommer.
Venedig schaffte derweil als Meister der Serie B den direkten Wiederaufstieg in die Serie A. Die Mannschaft von Trainer Giovanni Stroppa (58) stellte dabei mit 77 Toren in 38 Partien den gefährlichsten Angriff der Liga. Ein schlagkräftiges Duo bildeten dabei der ehemalige Inter-Spieler Andrea Adorante (26) und Ex-Bundesligaprofi John Yeboah (25): Sie steuerten gemeinsam 27 Treffer bei.