Portugal und Nigeria treffen in einem Freundschaftsspiel aufeinander – die letzte Generalprobe der Selecão vor dem Start der FIFA Weltmeisterschaft 2026. Roberto Martinez schickt sein Team mit Blick auf das Turnier noch einmal auf den Prüfstand.

Für Portugal war die Vorbereitung zuletzt alles andere als ruhig. Im Testspiel gegen Chile holte die Mannschaft zwar einen 2:1-Sieg, doch Rafael Leão wurde in der ersten Halbzeit wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt. Der Milan-Stürmer verteidigte sein Verhalten anschließend öffentlich, Martinez stellte sich vor seinen Spieler.

Der Ausfall von Leão zwingt Martinez zu personellen Umstellungen. Gonçalo Guedes und Bruno Fernandes überzeugten gegen Chile als Einwechselspieler – Fernandes traf per Schuss aus der Distanz, Guedes leitete die Wende ein. Beide dürften gegen Nigeria von Beginn an eine größere Rolle spielen.

Nigeria reist mit einer gemischten jüngsten Bilanz an. Die Super Eagles trennten sich zuletzt 2:2 von Polen und schlugen davor Jamaika und Simbabwe deutlich. Die Mannschaft zeigt sich in der Offensive produktiv, lässt aber auch Tore zu.

Für Portugal geht es nicht nur um den Sieg. Martinez will Automatismen festigen, Alternativen testen und seinen Kader fit in die WM-Gruppenphase schicken. Nigeria ist dabei ein ernst zu nehmender Gradmesser.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alles Weitere zur Partie – hier findet ihr alle Infos.

Das Spiel zwischen Portugal und Nigeria beginnt am 10.06.2026, 21:45.

Portugal vs. Nigeria heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?





Das Freundschaftsspiel zwischen Portugal und Nigeria ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zum TV-Sender und zum Livestream.

Wer ein Abo bei DAZN hat, kann Portugal vs. Nigeria bei dem Streamingdienst heute live schauen. Los geht es kurz vor Spielbeginn (21.45 Uhr), Kommentator der Partie ist Korbinian Rundel.

Anstoßzeit Portugal gegen Nigeria

Portugal vs. Nigeria: Aufstellungen

Form

Portugal kommt mit zwei Siegen aus den jüngsten drei Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt besiegten die Portugiesen Chile mit 2:1 in einem Freundschaftsspiel, nachdem sie zuvor die USA mit 2:0 bezwungen hatten. Gegen Mexiko gab es ein torloses Remis. In der WM-Qualifikation schlug Portugal Armenien mit 9:1, kassierte aber gegen Irland eine 0:2-Niederlage. Aus den fünf Spielen ergibt sich eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage.

Nigeria präsentiert sich in guter Verfassung. Die Super Eagles gewannen drei der letzten fünf Spiele, darunter ein 3:0 gegen Jamaika und ein 2:0 gegen Simbabwe. Gegen Polen und Jordanien gab es jeweils ein 2:2-Remis. Nigeria erzielte in den fünf Partien neun Tore, kassierte aber auch sechs – die Defensive bleibt ein Faktor.





Bilanz direkte Duelle

POR Letztes Spiel NGA 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Portugal 4 - 0 Nigeria 4 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Das bisher einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in den vorliegenden Daten fand im November 2022 statt: Portugal gewann das Freundschaftsspiel mit 4:0. Weitere Begegnungen sind in den verfügbaren Daten nicht erfasst.





Portugal vs. Nigeria: Die Tabellen

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