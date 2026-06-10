Tor nach Einwechslung: Lionel Messi feiert Traum-Comeback bei Argentiniens Generalprobe

Die Argentinier starten am 17. Juni (3.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien ins Turnier. Um Messis Form müssen sich die Südamerikaner augenscheinlich nicht sorgen: Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung (70.) traf er vom Elfmeterpunkt, nachdem Lautaro Martinez gefoult worden war. Zudem waren vor 88.000 Zuschauern im College-Stadion der Auburn University Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.) erfolgreich.

Bei der WM spielt Argentinien in der Gruppe J außerdem noch gegen Österreich und Jordanien. Messis Team gehört erneut zu den Titelfavoriten.